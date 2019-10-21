Курс рубля подскочил в киевских обменниках после выходных

В понедельник, 21 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 21 октября, вырос на 1 копейку и составляет 3,46 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 2 копейки и составляет 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,46 3,97 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, НБУ резко обвалил гривну в начале недели. Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 11 коп. в пятницу снизился на 24 коп. до 25,11 UAH/USD.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 октября, на 10,13 коп. до 24,7339 UAH/USD. Также курс валют взлетел в обменниках после выходным: евро "перевалил" за 28 гривен.