Гривна на межбанке подскочила в начале недели

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 24 коп. в понедельник укрепился на 21 коп. до 24,9 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,02-25,04 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,95-24,99 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,88-24,92 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,17% с 27,72 UAH/USD до 24,9 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, перед выходными гривна на межбанке рухнула сразу на 24 копейки.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 октября на 13,19 коп. до 25,2259 UAH/USD, курс покупки повысился на 14,95 коп. до 24,8578 UAH/USD.

Тем временем НБУ резко обвалил гривну в начале недели.

Кроме того, в понедельник, 21 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 21 октября, вырос на 1 копейку и составляет 3,46 грн за 10 рублей.