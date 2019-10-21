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21 жовтня 2019, понеділок, 18:40 26
Події 2019-10-21T18:57:15+03:00
Українські Новини
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі

Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі

авіакатастрофа, падіння вертоліта, Тарас Кутовий
Тарас Кутовий. Фото: прес-служба МінАП
Тарас Кутовий. Фото: прес-служба МінАП

1 особа загинула через падіння вертольота в Полтавській області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Наголошується, що в 16:00 в ДСНС надійшло повідомлення про падіння літального апарату (попередньо саморобного) поблизу села Тарасенково Оржицького району.

Фахівці встановили, що сталося падіння вертольота "Робінсон-44", в результаті чого загинула 1 людина.

Вертоліт прямував з Києва у Полтавську область.

До робіт залучено 4 співробітника ДСНС та 1 одиниця техніки.

Як повідомляє НВ з посиланням на дані ДСНС і МВС, загиблим в авіакатастрофі виявився колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий.

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня 5 осіб загинули і 3 госпіталізовані в результаті аварійної посадки транспортного літака Ан-12 авіакомпанії "Україна Аэроальянс" (Київ) у Львівській області.

Також в Сумській області розбився вертоліт, пілот загинув.

Раніше, 29 травня, через падіння вертольота в Рівненській області загинули 4 члени екіпажу на чолі з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації (Броди, Львівська область).

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