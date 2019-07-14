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14 июля 2019, воскресенье, 18:45 104
Происшествия 2019-07-14T18:45:01+03:00
Українські Новини
В Сумской области разбился вертолет, пилот погиб

В Сумской области разбился вертолет, пилот погиб

Крушение вертолета Ми-2. Фото: ГосЧС
Крушение вертолета Ми-2. Фото: ГосЧС

В Сумской области 1 мужчина погиб в результате падения вертолета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"14 июля в 15 часов 29 минут в ГосЧС поступила информация о том, что вблизи с. Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскивания полей произошло падение вертолета МИ-2. Вследствие авиационной катастрофы погиб 1 человек (пилот)", - говорится в нем.

Причины падения вертолета выясняются.

От ГосЧС привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как сообщали Українські Новини, 29 мая в Ровенской области произошло падение военного вертолета Ми-8, в результате которого погиб весь экипаж. 

Позже в ВСУ опубликовали имена погибших при крушении вертолета военных. А территориальное управление Государственного бюро расследований начало расследование крушения вертолета в Ровенской области.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу взять под контроль расследование крушения вертолета Ми-8.

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