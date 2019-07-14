В Сумской области разбился вертолет, пилот погиб

В Сумской области 1 мужчина погиб в результате падения вертолета.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\n"14 июля в 15 часов 29 минут в ГосЧС поступила информация о том, что вблизи с. Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскивания полей произошло падение вертолета МИ-2. Вследствие авиационной катастрофы погиб 1 человек (пилот)", - говорится в нем.\r\nПричины падения вертолета выясняются.\r\nОт ГосЧС привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники.\r\nКак сообщали Українські Новини, 29 мая в Ровенской области произошло падение военного вертолета Ми-8, в результате которого погиб весь экипаж. \r\nПозже в ВСУ опубликовали имена погибших при крушении вертолета военных. А территориальное управление Государственного бюро расследований начало расследование крушения вертолета в Ровенской области.\r\nВ свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу взять под контроль расследование крушения вертолета Ми-8.