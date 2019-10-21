Київрада запевняє, що в столиці немає перевищення рівня вуглекислого газу

У той час, як Україну "накрило" туманами, Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявляє про відсутність перевищення рівня вуглекислого газу в Києві.

Про це на брифінгу повідомили начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук та заступник начальника управління - начальник відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко, передають Українські Новини.

"У нас, за інформацією Центральної геофізичної обсерваторії, станом на 18 жовтня по Києву З (СО2 - вуглекислий газ) перевищень не було", - сказав Савченко.

За словами експертів, звичні для цієї пори року температурні інверсії пов'язані з викидами автомобільного транспорту, заводів і спалювання опалого листя, які накопичуються в приземному шарі, утворюючи специфічний запах і туманність.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що офіційні дані про аномальне забруднення повітря в Україні відсутні. При цьому 20 жовтня в соціальних мережах та ЗМІ стала поширюватися інформація про те, що в Україні станом на момент появи публікацій концентрація вуглекислого газу в повітрі найвища у світі.