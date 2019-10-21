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21 октября 2019, понедельник, 12:46 55
Общество 2019-10-21T12:53:09+03:00
Українські Новини
Гончарук опроверг аномальное загрязнение воздуха в Украине

Гончарук опроверг аномальное загрязнение воздуха в Украине

Погода, Смог, загрязнение воздуха, Алексей Гончарук
Смог.
Смог.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Официального подтверждения и официальных данных, которые давали бы мне основание думать, что в Украине что-то аномальное происходит с воздухом, у меня нет. Мы проверяем", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что по официальным данным содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает предельно допустимые концентрации.

"Учитывая то, что такая информация появилась, мы сейчас разбираемся, какая у них (авторов инфографики по концентрации углекислого газа) методология, как они оценивали, что эти картинки на самом деле значат. Думаю, в течении ближайшего времени мы выйдем с коммуникацией по этому поводу", - подчеркнул Гончарук.

20 октября в социальных сетях и СМИ стала распространяться информация о том, что в Украине по состоянию на момент появления публикаций концентрация угарного газа в воздухе самая высокая в мире.

В этих публикациях ссылались на сайт Windy.com, на котором можно отслеживать погоду, состояние воздуха и озонового слоя в мире.

Сайт принадлежит одноименной чешской компании, предоставляющей услуги интерактивного прогнозирования погоды по всему миру.

Как сообщали Українськi Новини, украинцам рекомендуют увлажнять помещения и отложить занятия бегом для защиты от смога.

Тем временем из-за сильного тумана на украинских дорогах ограничена видимость.

В понедельник в Украине сохранится теплая погода.

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