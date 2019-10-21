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21 октября 2019, понедельник, 11:07 5
Общество 2019-10-21T11:08:01+03:00
Українські Новини
Киев отравлен угарным газом: воздух загрязнен уже больше, чем в Пекине

Киев отравлен угарным газом: воздух загрязнен уже больше, чем в Пекине

Задымление, Смог, Смог в Киеве
Смог в Киеве. Фото: Nina Tokareva
Смог в Киеве. Фото: Nina Tokareva

Уровень загрязнения атмосферы в Украине угарным газом достиг очень высокого уровня и сейчас примерно такой же как в индустриально развитых районах крупнейших экономик мира — США и Китая. Об этом пишет в Facebook активист Евгений Сойкин.

«Над Украиной сейчас самая высокая концентрация CO в мире, сопоставимая с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией! Но у нас и близко нет такой концетрации людей и предприятий! Накрыло пол-страны от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя… Что могло так загрязнить воздух в Украине???» — пишет он.

В соцсетях киевляне жалуются на то, что воздух в столице стал невероятно грязный - дышать нечем даже в квартирах.

Как сообщали Українські Новини, Киев задыхается: СМИ нашли причину жуткого смога и задымления, нависшего над столицей.

Также ранее был на Минском массиве масштабный пожар в новостройке, черный столб дыма видно по всему Киеву.

Также летом в Киеве уровень загрязнения воздуха в некоторых районах достиг предельных норм.

Ранее густой смог окутал несколько жилых массивов в Подольском районе Киева рано утром в субботу, 5 мая.

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