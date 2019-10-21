Українські дороги накрило туманом: ДСНС оголосила перший рівень небезпеки

Через похмуру погоду та сильний туман в Києві критично обмежено видимість, у тому числі і на проїжджій частині, повідомляє Укргідрометцентр. Прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій закликає водіїв бути пильними.

"У найближчий час з продовженням у першій половині дня 21 жовтня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці рекомендують водіям дотримуватися правил керування автомобілем під час туману та не перевищувати швидкість для уникнення аварійної ситуації на дорозі. Пішоходам і велосипедистам також варто бути уважними та стежити за рухом.

Раніше синоптик попередила про спад температури через потужний антициклон, який пройде по всій Україні, хоча на початок тижня Гідрометеорологічний центр передавав сонце і літню погоду з температурою вище 20 градусів тепла.

Також за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, "бабине літо" в Києві побила два температурних рекорди.