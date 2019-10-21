підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
21 жовтня 2019, понеділок, 08:48 17
Суспільство 2019-10-21T11:00:03+03:00
Українські Новини
Українські дороги накрило туманом: ДСНС оголосила перший рівень небезпеки

Українські дороги накрило туманом: ДСНС оголосила перший рівень небезпеки

Погода, Туман, Київ, Україна, ДСНС України
Туман. Фото: pixabay
Туман. Фото: pixabay

Через похмуру погоду та сильний туман в Києві критично обмежено видимість, у тому числі і на проїжджій частині, повідомляє Укргідрометцентр. Прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій закликає водіїв бути пильними.

"У найближчий час з продовженням у першій половині дня 21 жовтня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці рекомендують водіям дотримуватися правил керування автомобілем під час туману та не перевищувати швидкість для уникнення аварійної ситуації на дорозі. Пішоходам і велосипедистам також варто бути уважними та стежити за рухом.

Раніше синоптик попередила про спад температури через потужний антициклон, який пройде по всій Україні, хоча на початок тижня Гідрометеорологічний центр передавав сонце і літню погоду з температурою вище 20 градусів тепла.

Також за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, "бабине літо" в Києві побила два температурних рекорди.

Більше новин про: Погода Туман Київ Україна ДСНС України

Архів
Новини
Акції Ferrexpo п'ятий тиждень продовжують падіння, за минулий знизилися на 6,7% 11:14
Зеленський чекає від Японії безвиз напередодні Олімпійських ігор-2020 10:35
НАЗК знайшло порушення у звітах "Слуги народу", "Опозиційної платформи", "Батьківщини" і "Голосу" 10:35
В Україні за 9 місяців 2019-го року зафіксовано 55 випадків фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ 10:19
Акція. Хто замовив Гандзюк. Фото:
Справа Гандзюк: СБУ почала розслідувати навмисну недбалість поліції 10:07
більше новин
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води 11:20
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Імпортована в Бурштинський енергоострів електроенергія продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС, - Бутенко 10:31
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Електронні РРО будуть безкоштовними, - голова податкової Сергій Верланов 12:41
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Київська МАН і американська Intela домовилися щодо співпраці в освітніх інформтехнологіях 14:42
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський" 12:00
Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії 06:40 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok