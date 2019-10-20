підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
20 жовтня 2019, неділя, 23:50 9 Інфографіка
Політика 2019-10-21T00:30:01+03:00
Українські Новини
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи

Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи

Екс-чиновник, Англійська мова, Юрій Луценко, Темза

Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко у Лондоні навчається в престижній школі англійської мови The London School of English в розкішному районі західного Лондона на березі Темзи, повідомляє "Страна".

Відео Юрія Луценка на вулиці Лондона, де можна розгледіти стрічку цієї школи, було опубліковано 19 жовтня.

Стрічка престижної школи на бейджі екс-генпрокурора багато про що говорить.

Ціни на навчання в школі високі - одна година занять англійською по відеозв'язку коштує 60 фунтів стерлінгів (майже 2000 гривень), а "звичайний англійський" для тих, кому за 30 років, вартує 665 фунтів стерлінгів (21,5 тисяч гривень) на тиждень, інтенсивний курс з індивідуальними заняттями і зовсім понад півтори тисячі фунтів або понад 50 тисяч українських гривень на тиждень.

СкріншотСкріншот "Країни"

Ця школа розташована в престижному районі Holland Park - одному з центральних районів Лондона з шикарними ресторанами і дорогими бутиками, який успішно конкурує з іншими елітними районами столиці Англії: Челсі, Кенсінгтон або Мейфер.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко після звільнення отримав 120 тисяч гривень зарплати. Тим часом НАБУ відкрило справу на Луценка.

Більше новин про: Екс-чиновник Англійська мова Юрій Луценко Темза

Архів
Новини
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Отримання субсидій спрощено для трьох категорій українців, - Кабмін 23:12
Екстазі, ефедрин, МДМА: елітні наркотики на 7 млн гривень вилучили у Чернівцях 22:46
Затриманий румунський катер. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін/Facebook
Італійці і румуни вийшли на риболовлю, але випадково припливли до України 22:23
Вони пов'язані: Рябошапка зробив скандальну заяву про справи Гладковського і Пашинського 21:06
більше новин
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води 11:20
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Імпортована в Бурштинський енергоострів електроенергія продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС, - Бутенко 10:31
Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв. Скринштр відео Інтера
Гвоздик нокаутом програв Бетербієву бій за два пояси чемпіона світу 09:44
Електронні РРО будуть безкоштовними, - голова податкової Сергій Верланов 12:41
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський" 12:00
Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії 06:40 Інфографіка
Київська МАН і американська Intela домовилися щодо співпраці в освітніх інформтехнологіях 14:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok