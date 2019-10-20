Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи

Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко у Лондоні навчається в престижній школі англійської мови The London School of English в розкішному районі західного Лондона на березі Темзи, повідомляє "Страна".

Відео Юрія Луценка на вулиці Лондона, де можна розгледіти стрічку цієї школи, було опубліковано 19 жовтня.

Стрічка престижної школи на бейджі екс-генпрокурора багато про що говорить.

Ціни на навчання в школі високі - одна година занять англійською по відеозв'язку коштує 60 фунтів стерлінгів (майже 2000 гривень), а "звичайний англійський" для тих, кому за 30 років, вартує 665 фунтів стерлінгів (21,5 тисяч гривень) на тиждень, інтенсивний курс з індивідуальними заняттями і зовсім понад півтори тисячі фунтів або понад 50 тисяч українських гривень на тиждень.

Скріншот "Країни"

Ця школа розташована в престижному районі Holland Park - одному з центральних районів Лондона з шикарними ресторанами і дорогими бутиками, який успішно конкурує з іншими елітними районами столиці Англії: Челсі, Кенсінгтон або Мейфер.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко після звільнення отримав 120 тисяч гривень зарплати. Тим часом НАБУ відкрило справу на Луценка.