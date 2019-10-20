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20 жовтня 2019, неділя, 21:06 8
Судова влада 2019-10-20T22:00:01+03:00
Українські Новини
Вони пов'язані: Рябошапка зробив скандальну заяву про справи Гладковського і Пашинського

Вони пов'язані: Рябошапка зробив скандальну заяву про справи Гладковського і Пашинського

Руслан Рябошапка, Кримінальне провадження, Олег Гладковський, Сергій Пашинський
Руслан Рябошапка. Скріншот: Facebook/
Руслан Рябошапка. Скріншот: Facebook/"Право на владу"

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив про зв'язок кримінальних проваджень проти колишнього депутата Верховної Ради Пашинського (фракція "Народний фронт") і колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, який продовжує голодувати.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Навіть підозра, що пов'язана з Гладковским, також має певні зв'язки з цим фігурантом (Пашинським). Це теж було певною частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", - сказав він.

Також Рябошапка зазначив, що протягом певного часу процесуальні рішення можуть з'явитися в інших справах, в яких фігурує Пашинський.

Як повідомляли Українські Новини, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці і встановив заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

18 жовтня Київський апеляційний суд залишив у силі арешт Пашинського, який триватиме до 4 грудня. Рябошапка допускає повідомлення Пашинському 3 нових підозр у кримінальних злочинах.

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