Сонце і літня погода порадують українців на початку тижня

21 жовтня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +16...+23 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +16...+22 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, удень +17...+22 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+12 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Нагадаємо, згідно з прогнозом погоди на весь жовтень, синоптики, зокрема, пообіцяли два бабських літа і снігопади. Дійсно, після тривалого осіннього похолодання, з арктичної повітряною масою, заморозками, снігопадами і зливами, в Україну прийшло бабине літо. Також синоптики дали прогноз погоди на весь листопад з морозами і снігопадами. А за словами Горбаня, прийдешня зима буде сніжною і морозною.