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20 жовтня 2019, неділя, 12:00 32
Суспільство 2019-10-20T13:30:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський"

Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський"

Метро, Київський метрополітен, Метрополітен
Київський метрополітен
Київський метрополітен

Сьогодні, 20 жовтня, в Києві можуть змінити роботу декількох центральних станцій метро через проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між командами "Динамо Київ" та "Олександрія". Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Так, повідомляється, що можливі тимчасові обмеження на вхід на три станції.

Після закінчення матчу на вхід можуть пасажирів можуть обмежити станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Пасажирів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Як повідомляли Українські Новини, в київському метро через чоловіка, що впав на рейки, зупиняли рух поїздів. Раніше в годину пік зупинялася синя гілка метрополітену в Києві: чоловік впав на рейки.

Раніше шість станцій метро в Києві закривали через загрозу вибуху мосту. Також у Києві поліція зловила "мінера" мосту Патона, йому загрожує 6 років в'язниці.

Крім того, у Києві поліція затримувала мінера станції метро.

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