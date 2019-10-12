В Киеве полиция поймала "минера" моста Патона, ему грозит 6 лет тюрьмы

Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании моста Патона в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"В Киеве полицейские задержали псевдоминера моста Патона", - сказано в нем.

Указано, что мужчина в нетрезвом состоянии ночью 11 октября позвонил по спецлинии 102 и сообщил о заложенной взрывчатке.

По адресу сразу же выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели.

Специалисты тщательно обследовали мост и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов.

После комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в квартире:

Задержанный - 30-летний местный житель, который ранее проблем с законом не имел.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве полиция задержала минировщика станции метро.

Тем временем мужчине, который "заминировал" вокзал в Киеве, грозит до 6 лет тюрьмы.