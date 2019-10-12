В Киеве полиция поймала "минера" моста Патона, ему грозит 6 лет тюрьмы

Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании моста Патона в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.\r\n"В Киеве полицейские задержали псевдоминера моста Патона", - сказано в нем.\r\nУказано, что мужчина в нетрезвом состоянии ночью 11 октября позвонил по спецлинии 102 и сообщил о заложенной взрывчатке.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо адресу сразу же выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели.\r\nСпециалисты тщательно обследовали мост и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов.\r\nПосле комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в квартире:\r\nЗадержанный - 30-летний местный житель, который ранее проблем с законом не имел.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЕму грозит до 6 лет лишения свободы, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве полиция задержала минировщика станции метро.\r\nТем временем мужчине, который "заминировал" вокзал в Киеве, грозит до 6 лет тюрьмы.