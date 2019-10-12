подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
12 октября 2019, суббота, 13:10 369
Силовые структуры 2019-10-12T13:10:13+03:00
Українські Новини
В Киеве полиция поймала "минера" моста Патона, ему грозит 6 лет тюрьмы

В Киеве полиция поймала "минера" моста Патона, ему грозит 6 лет тюрьмы

Мост Патона в Киеве. Фото: the-city.kiev.ua
Мост Патона в Киеве. Фото: the-city.kiev.ua

Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании моста Патона в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"В Киеве полицейские задержали псевдоминера моста Патона", - сказано в нем.

Указано, что мужчина в нетрезвом состоянии ночью 11 октября позвонил по спецлинии 102 и сообщил о заложенной взрывчатке.

По адресу сразу же выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели.

Специалисты тщательно обследовали мост и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов.

После комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в квартире:

Задержанный - 30-летний местный житель, который ранее проблем с законом не имел.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве полиция задержала минировщика станции метро.

Тем временем мужчине, который "заминировал" вокзал в Киеве, грозит до 6 лет тюрьмы.

Больше новостей о: Минирование Ложное минирование Минирование моста

Архив
Новости
Петр Дыминский. Фото: narodna-pravda.ua
Дыминский может избежать наказания: прокуратуру обязали рассмотреть вопрос закрытия дела 14:20
С точки зрения инвесторов возвращение "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность нецелесообразно, - СМИ 14:09
В воскресенье погода порадует украинцев 23-градусным теплом 13:54
Сегодня в Киеве приостановят движение трамвая №1 13:43
Мировые табачные компании заговорили о возможном закрытии производства в Украине, - СМИ 13:23
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
Семенченко стал уполномоченным Президента по контролю за СБУ 14:50
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко 12:07
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины 11:15
Коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон 06:30
Переселенцам с Донбасса необходимо предоставить жилье, - Зеленский 21:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok