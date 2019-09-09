В Киеве полиция задержала минировщика станции метро

В воскресенье 8 сентября полиция задержала правонарушителя, который сообщил ложную информацию о заминировании. Им оказался местный житель. Об этом сообщает Нацполиция.

Согласно сообщению, 8 сентября в воскресенье, в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке на станции метро "Почайна". На место происшествия выехали специалисты взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи с собакой и пожарные. Специалисты провели осмотр и не выявили взрывоопасных веществ или предметов.

В дальнейшем правоохранители провели расследование и установили лицо,которое осуществило ложный звонок. Им оказался 56-летний киевлянин.

Полиция задержала минировщка метро. Фото:"Нацполиция"

Мужчина аргументировал свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. В результате, мужчина, находясь в состоянии опьянения решил отомстить работникам метрополитена и "заминировал" объект.

По данному факту следователи управления полиции в метрополитене начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, 7 сентября текущего года, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Почайна" из-за сообщения о минировании.