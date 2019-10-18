В киевском метро из-за упавшего на рельсы мужчины останавливали движение поездов

Сегодня, 18 октября, в Киевском метрополитене, на Святошинско-Броварской линии (красная) произошло чрезвычайное происшествие – пассажир упал на рельсы. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Так, сообщается, что инцидент произошел в пятницу днем на станцции метро "Крещатик". Отмечается, что мужчина упал на рельсы, когда на станцию еще не прибыл поезд.

По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Также движение поездов было временно приостановлено. Детали устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, вечером 13 августа, в Киеве на одной из станций метро Святошинско-броварской линии (красная) человек упал на рельсы. Инцидент случился на станции метро "Университет". Мужчина упал на рельсы между двумя вагонами поезда. К счастью, его достали живым.

Ранее в час пик останавливалась синяя ветка метрополитена в Киеве: человек упал на рельсы. Также на "Дворце Спорта" пьяный мужчина падал под поезд.

Кроме того, Українські Новини писали о том, что делать, если упали на рельсы в метро.