Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка впевнений, що колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, який не згоден з рішенням суду і продовжує голодувати, не сховається від правоохоронних органів у разі внесення застави. Про це йдеться у відеозверненні Рябошапки на сторінці Генеральної прокуратури в соціальній мережі Facebook , передають Українські Новини.

"Навіть у разі внесення застави органами досудового розслідування буде повністю забезпечена можливість співпраці підозрюваного з органами судового розслідування і виключено його приховування від органів кримінального переслідування", - сказав він.

Він зазначив, що судом встановлено законність затримання Гладковського детективами НАБУ, таким чином підтверджено, що це затримання було здійснено за наявності достатніх підстав і в повній відповідності з кримінально-процесуальним законодавством.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського. Раніше НАБУ і САП просили суд заарештувати Гладковського із заставою 100 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського і встановив заставу в сумі 10,6 млн гривень.

Раніше Гладковскому вручили дві підозри. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Також джерело повідомило, що Гладковскому повідомлено про підозру у статті 366-1 (декларування недостовірної інформації).