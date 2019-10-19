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19 жовтня 2019, субота, 22:22 6
Силові структури 2019-10-19T22:39:01+03:00
Українські Новини
Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави

Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави

Свинарчук, Олег Гладковский, Руслан Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка впевнений, що колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, який не згоден з рішенням суду і продовжує голодувати, не сховається від правоохоронних органів у разі внесення застави. Про це йдеться у відеозверненні Рябошапки на сторінці Генеральної прокуратури в соціальній мережі Facebook , передають Українські Новини.

"Навіть у разі внесення застави органами досудового розслідування буде повністю забезпечена можливість співпраці підозрюваного з органами судового розслідування і виключено його приховування від органів кримінального переслідування", - сказав він.

Він зазначив, що судом встановлено законність затримання Гладковського детективами НАБУ, таким чином підтверджено, що це затримання було здійснено за наявності достатніх підстав і в повній відповідності з кримінально-процесуальним законодавством.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського. Раніше НАБУ і САП просили суд заарештувати Гладковського із заставою 100 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського і встановив заставу в сумі 10,6 млн гривень.

Раніше Гладковскому вручили дві підозри. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Також джерело повідомило, що Гладковскому повідомлено про підозру у статті 366-1 (декларування недостовірної інформації).

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