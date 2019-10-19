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19 жовтня 2019, субота, 17:15 26
Судова влада 2019-10-19T18:36:05+03:00
Українські Новини
Суд заарештував Гладковського і встановив смішну заставу в 10 млн гривень

Суд заарештував Гладковського і встановив смішну заставу в 10 млн гривень

Суд, Арешт, Вищий антикорупційний суд, Грошова застава, Олег Гладковський
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського у вигляді утримання під вартою на 2 місяці і встановив заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Таке рішення суд прийняв у суботу, передають Українські Новини.

Суд частково задовольнив клопотання НАБУ і САП, які вимагали арешту Гладковського і застави 100 млн гривень.

При цьому суд відмовився відпускати Гладковського на поруки депутата Верховної Ради.

Гладковський відмовився коментувати рішення суду.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського.


Раніше НАБУ і САП просили суд заарештувати Гладковського із заставою 100 мільйонів гривень.

Крім того, Гладковському вручили дві підозри. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Також джерело повідомило, що Гладковському повідомлено про підозру у статті 366-1 (декларування недостовірної інформації).

Тим часом Гладковський оголосив голодування.

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