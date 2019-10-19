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19 жовтня 2019, субота, 13:21 6
Бізнес 2019-10-19T14:15:01+03:00
Українські Новини
"Богдан Моторс" заперечує звинувачення у зловживаннях при поставках автомобілів для ЗСУ

"Богдан Моторс" заперечує звинувачення у зловживаннях при поставках автомобілів для ЗСУ

Свинарчук, Богдан Моторс, Олег Гладковський
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

В той час, як ЗМІ стверджують, що фірма Гладковського отримала ще 16 мільйонів за таємними угодами з армією,  завод "Богдан Моторс" (Черкаси), що входить в корпорацію "Богдан", заперечує звинувачення у зловживаннях при поставці автомобілів для Збройних сил. Про це йдеться в заяві колективу "Богдан Моторс".

"Колектив ДП "АЗЗ №2 АТ "АК "Богдан Моторс" з обуренням дізнався про неправдиві і безпідставні звинуваченнях, оприлюднені під час судового засідання ВАКС 18 жовтня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Колектив наголошує, що всі контракти з оборонного замовлення виконуються заводом достроково.

При цьому автомобілі не мали претензій від військових, а гарантійні обігу знаходяться на мінімальному рівні, а вартість вантажівок "Богдан-63172" формувалося в повній відповідності з законодавчою базою та підзаконними актами, а саме постановами Кабміну №517 та №464.

"Діяльність нашого підприємства, як виконавця державного оборонного замовлення постійно перебувала під контролем відповідних державних органів. Тому зараз знайти в ній "кримінал" на догоду політичним замовленням буде можливо тільки шляхом маніпуляцій і відвертих фальсифікацій з боку замовників і виконавців таких дій", - йдеться в заяві.

Колектив наголошує, що події, які розгортаються навколо підприємства, вносять нервозність у колектив і ставить під загрозу виконання оборонного замовлення.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру Гладковскому.

Гладковського затримали у справі про закупівлі Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. У той же час син Гладковського Ігор заявив, що його батька затримали за картину з особою президента Росії Володимира Путіна з гільз, а саме затримання не пов'язано з розкраданнями в оборонній сфері. Гладковський-молодший запевняє, що цю картину Олег Гладковський купив для демонстрації партнерам з США як докази агресії Росії. У квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі УкраїниТим часом Гладковський оголосив голодуванняСуд почав обирати запобіжний захід Гладковскому 18 жовтня після 20:00, засідання продовжиться о 12:00 сьогодні. НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура просять суд взяти Гладковського під варту і встановити заставу 100 млн гривень.

 

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