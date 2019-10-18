Фирма Гладковского получила еще 16 миллионов по тайным соглашениям с армией, - СМИ

В течение августа-сентября Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" получил еще 16,3 миллиона гривень на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, с ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, передает Экономическая правда. Деньги перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "ОТП банке". За что именно уплачены деньги -количество авто и стоимость за единицу - не указано. Реестр выплат из портала публичных финансов Вместе с тем, в этом году пресс-служба Богдан сообщила, что корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленныхсанитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" в Вооруженные силы Украины. "Олег Гладковский в 2015-2019 годах в должности первого заместителя Секретаря СНБО отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса. И именно в это время его корпорация "Богдан" стала основным поставщиком автотранспорта для армии по тайным соглашениям, - приводит данные Глеб Каневский, который добавил, - собственно такое совпадение и стало основанием для расследований НАБУ". В начале августа этого года постановлением следственного судьи Соломенского райсуда города Киева удовлетворено ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и наложен арест на более 20 тайных договоров и приложений к ним, по которым "Богдан Моторс" получает средства из бюджета. В частности, в перечне документов есть и два вышеуказанных контракта. Адвокат "Богдан Моторс" попытался обжаловать арест документов в Киевском апелляционном суде. Но все материалы были переданы в новую Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Ранее издание сообщало, что с декабря года 2018 "Богдан Моторс" получила от армии 510 миллионов гривень. И еще 78 миллионов получила в середине 2019 года. Таким образом, по информации с портала публичных финансов только за неполный последний год корпорация Гладковского получила из бюджета 604 миллиона. Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому. Гладковского задержали по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. В то же время сын Гладковского Игорь заявил, что его отца задержали за картину с лицом президента России Владимира Путина из гильз, а само задержание не связано с хищениями в оборонной сфере. Гладковский-младший уверяет, что эту картину Олег Гладковский купил для демонстрации партнерам из США как доказательства агрессии России. В апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины. Тем временем Гладковский объявил голодовку.