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19 жовтня 2019, субота, 11:45 8
Суспільство 2019-10-19T14:15:01+03:00
Українські Новини
Миколаївський зоопарк передав амурського тигра в Одесу

Миколаївський зоопарк передав амурського тигра в Одесу

Миколаївський зоопарк, амурський тигр
Амурський тигр. Фото: svidok.info
Амурський тигр. Фото: svidok.info

У той час як в Миколаївському зоопарку очікують приїзду двох слонів з Угорщини та Нідерландів, зоопарк передав амурського тигра одеському зоопарку. Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій, передають Українські Новини.

"Амурський тигр Авгур, що народився у миколаївському зоопарку 25 грудня 2017 року, благополучно був відправлений в одеський зоопарк, де його чекає новий вольєр. Ми сподіваємося, в Одесі нашому тигреняті буде комфортно", - повідомив Топчій.

Амурський тигр занесений в Червону книгу. У природі тигр живе близько 15 років, в неволі - трохи більше 20 років.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році 2 амурських тигра народилися у Миколаївському зоопарку.

26 квітня у Миколаївському зоопарку народилася вітрильна агама. Дитинча агами з'явилося після 113-денної інкубації.

Крім того, 27 липня у Миколаївському зоопарку народився малюк зебри.

5 липня в Одеському зоопарку потомство з'явилося у пари єнотів-полоскунів. На світ з'явився хлопчик.

 

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