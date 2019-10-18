Рада прийняла закон про анбандлінг у першому читанні

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга). За прийняття за основу законопроекту №2239-1 проголосували 286 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. Згідно з пояснювальною запискою, цим законопроектом пропонується усунення опосередкованого контролю над оператором газотранспортної системи (ГТС) або оператором системи передачі електроенергії з боку уряду шляхом виключення вимоги про затвердження Кабміном фінансового плану. Також власником ГТС може бути тільки уповноважені Кабміном міністерство або суб'єкт господарювання, 100% якого належить державі. "Нам важливо закінчити переговори з Росією і мати максимально сильну позицію, щоб у нас були високі шанси на успіх в переговорах", - підкреслив перед голосуванням парламенту прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін затвердив модель проведення анбандлинга "Нафтогазу". Тим часом контроль над Магістральними газопроводами" отримав Мінфін.