Рада прийняла закон про анбандлінг у першому читанні

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга).

За прийняття за основу законопроекту №2239-1 проголосували 286 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, цим законопроектом пропонується усунення опосередкованого контролю над оператором газотранспортної системи (ГТС) або оператором системи передачі електроенергії з боку уряду шляхом виключення вимоги про затвердження Кабміном фінансового плану.

Також власником ГТС може бути тільки уповноважені Кабміном міністерство або суб'єкт господарювання, 100% якого належить державі.

"Нам важливо закінчити переговори з Росією і мати максимально сильну позицію, щоб у нас були високі шанси на успіх в переговорах", - підкреслив перед голосуванням парламенту прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін затвердив модель проведення анбандлинга "Нафтогазу". Тим часом контроль над Магістральними газопроводами" отримав Мінфін.