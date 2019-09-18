Кабмин утвердил модель проведения анбандлинга "Нефтегаза"

Кабинет Министров утвердил модель проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом в ходе брифинга заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передают Українські Новини.

"Мы сделали комплексное компромиссное решение, у нас есть все возможности для отделения оператора ГТС, чтобы сделать его действительно независимым и чтобы он смог прозрачно работать. Констатирую, да, мы приняли необходимые решения, чтобы обеспечить отделение ГТС и возможность подписания договора в соответствии с требованиями третьего энергетического пакета", - сказал он.

Оржель отметил, что идея передачи "Оператора ГТС" под управление национальной энергетической компании "Укрэнерго" была отклонена, так как проблемы оператора электросетей могут влиять на "Оператора ГТС", поэтому была выбрана традиционная модель.

Как сообщали Українські Новини, новой моделью анбандлинга предусматривается передача Фондом государственного имущества (ФГИ) газотранспортной системы (ГТС) в хозяйственное пользование компании ООО "Оператор ГТС Украины", созданной "Нефтегазом".

В свою очередь "Оператор ГТС" должен подать документы на сертификацию Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и следом сертификацию должно подтвердить Европейское энергетическое сообщество.

Таким образом, "Оператор ГТС" получает право коммерческого использования ГТС и становится ее оператором и стороной, которая подписывает транзитный контракт от Украины с "Газпромом".

При этом, чтобы обеспечить реальное отделение согласно европейским правилам и независимо от "Нефтегаза", управлять компанией должна отдельная структура.

Отмечается, что для этого в модель вводятся "Магистральные газопроводы Украины" и эта компания будет заведена под управление Министерства финансов.

Также "Магистральные газопроводы" должны будут выкупить ООО "Оператор ГТС Украины" у "Нефтегаза", однако так, чтобы, с одной стороны сократить вероятность влияния руководства НАК на оператора, с другой - сохранить экономический интерес от транзита для "Нефтегаза".

Сообщается, что был выбран вариант выкупа с рассрочкой на 15 лет, при этом ежегодные платежи за "Оператора ГТС" будут зависеть от объемов транзита.