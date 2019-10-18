"Слуга народа" и Гончарук договорились: закон об анбандлинге "Нефтегаза" примут в первом чтении

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде договорилась с премьер-министром Алексеем Гончаруком о принятии законопроекта №2239 для проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", которая снизила цену на газ, за основу 18 октября.

Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук ("Слуга народа") сообщила журналистам по итогам заседания фракции, передают Українськi Новини.

"Премьер-министр и также господин Коболев, руководитель "Нефтегаза", убеждали депутатов проголосовать за закон о так называемом анбандлинге", - сказал она.

Верещук отметила, что на заседании депутаты согласились принять проект закона в 1-м чтении.

"Убедили депутатов в том, что такой законопроект проголосуют в 1-м чтении. Мы возьмем его за основу, доработаем в правках. Основное опасение и вопрос депутатов состоял в следующем: кто будет руководить после такого законопроекта? Смогут ли приватизировать нашу трубу? И смогут ли иностранные компании приватизировать нашу трубу? Это были требования депутатов и пошли нам навстречу, чтобы такие правки были внесены, и гарантии, что труба не будет продана, передана в другие операторы, другие инвесторы не смогут ею пользоваться, будут обеспечены", - объясняла депутат.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Рада намерена проголосовать за законопроект в пятницу. Также на заседании обсуждался вопрос распределения средств на округа в 2019 году.

"Обсуждали также вопросы соцэкономики, то есть те средства, которые выделяются в 2019 году на округа, и перераспределение таких средств организацией распределения. Создана комиссия при бюджетном комитете. Нашим депутатам - и я поддерживаю их в этом - показалось, что неравномерно и нечестно распределены такие средства, которые были выделены в 2019 году", - подчеркнула Верещук.

Как сообщали Українські Новини, Польша опровергла заявление "Нефтегаза" об увеличении импорта газа в Украину в 3 раза. Тем временем Кабмин утвердил модель проведения анбандлинга "Нефтегаза".