подписаться на рассылку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
  • Новости
  • Экономика
  • "Слуга народа" и Гончарук договорились: закон об анбандлинге "Нефтегаза" примут в первом чтении
18 октября 2019, пятница, 14:35 194
Экономика 2019-10-18T14:36:56+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" и Гончарук договорились: закон об анбандлинге "Нефтегаза" примут в первом чтении

"Слуга народа" и Гончарук договорились: закон об анбандлинге "Нефтегаза" примут в первом чтении

Нефтегаз, анбандлинг, Партия
"Нефтегаз". Фото: minenergo

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде договорилась с премьер-министром Алексеем Гончаруком о принятии законопроекта №2239 для проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", которая снизила цену на газ, за основу 18 октября.

Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук ("Слуга народа") сообщила журналистам по итогам заседания фракции, передают Українськi Новини.

"Премьер-министр и также господин Коболев, руководитель "Нефтегаза", убеждали депутатов проголосовать за закон о так называемом анбандлинге", - сказал она.

Верещук отметила, что на заседании депутаты согласились принять проект закона в 1-м чтении.

"Убедили депутатов в том, что такой законопроект проголосуют в 1-м чтении. Мы возьмем его за основу, доработаем в правках. Основное опасение и вопрос депутатов состоял в следующем: кто будет руководить после такого законопроекта? Смогут ли приватизировать нашу трубу? И смогут ли иностранные компании приватизировать нашу трубу? Это были требования депутатов и пошли нам навстречу, чтобы такие правки были внесены, и гарантии, что труба не будет продана, передана в другие операторы, другие инвесторы не смогут ею пользоваться, будут обеспечены", - объясняла депутат.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Рада намерена проголосовать за законопроект в пятницу. Также на заседании обсуждался вопрос распределения средств на округа в 2019 году.

"Обсуждали также вопросы соцэкономики, то есть те средства, которые выделяются в 2019 году на округа, и перераспределение таких средств организацией распределения. Создана комиссия при бюджетном комитете. Нашим депутатам - и я поддерживаю их в этом - показалось, что неравномерно и нечестно распределены такие средства, которые были выделены в 2019 году", - подчеркнула Верещук.

Как сообщали Українські Новини, Польша опровергла заявление "Нефтегаза" об увеличении импорта газа в Украину в 3 раза. Тем временем Кабмин утвердил модель проведения анбандлинга "Нефтегаза".

Больше новостей о: Нефтегаз анбандлинг Партия "Слуга народа" Алексей Гончарук

Архив
Новости
Киевводоканал. Фото: Facebook/Киевводоканал
Внутри "Киевводоканала": украинская служба стала участником международного флешмоба 15:58
В Киеве часть улиц осталась без воды: адреса 15:51
Клинические исследования подтвердили эффективность "Амизона" АО "Фармак" для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ 15:44 Пресс-релиз
Для Луганской ТЭС нужна спеццена на газ, это вопрос энергобезопасности, – экс-замминистра энергетики Чех 15:27
Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении 15:26
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
Сайт "Миротворец" незаконный и его надо закрыть, - миссия ООН 17:10
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
Запуск производства снарядов на заводе
Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы 08:01
НАБУ и ГБР получили право на прослушку 08:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok