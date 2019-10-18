Літо в жовтні: вихідні в Україні почнуться зі спеки до +23

19 жовтня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +20...+22 градуси. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +17...+23 градуси. У Карпатах без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22 градуси. У Трускавці без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +19...+21 градус. У Сваляві без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +17...+23 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +17...+23 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +17...+22 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, на узбережжі морів до +12 градусів, вдень +16...+22 градуси. У Криму невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +17...+22 градуси.У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Нагадаємо, згідно з прогнозом погоди на весь жовтень, синоптики, зокрема, пообіцяли два бабиних літа і снігопади. Дійсно, після тривалого осіннього похолодання, з арктичної повітряною масою, заморозками, снігопадами і зливами, в Україну прийшло бабине літо. Також синоптики дали прогноз погоди на весь листопад з морозами і снігопадами. А народний синоптик дав прогноз на всю зиму.