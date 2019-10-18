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18 жовтня 2019, пʼятниця, 13:30 8
Силові структури 2019-10-18T13:45:33+03:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли позиції ООС на ділянці розведення сил

Бойовики обстріляли позиції ООС на ділянці розведення сил

ООС, обстріли в зоні ООС, Золоте, Розведення сил

Бойовики обстріляли в п'ятницю, 18 жовтня, позиції операції Об'єднаних сил (ООС) на ділянці розведення сил і засобів біля Золотого Луганської області, які раніше також обстрілювали, зриваючи розведення сил.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

З початку поточної доби в районі ООС російсько-окупаційні війська здійснили 5 прицільних обстрілів.

З півночі поблизу Новотошківського окупанти застосували автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьке озброєння.

З 03:45 противник вів вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів близько Золотого-4.

З 09:30 бойовики від окупованого села Пикузи обстрілювали зі стрілецького озброєння Талаківку і Водяне.

З 10:10 від Ужовки противник застосував захисникам Водяного ще й озброєння БМП.

Підрозділу Об'єднаних сил кілька разів адекватно придушували ворожу збройну активність, застосовуючи легке стрілецьке озброєння.

За наявною інформацією, втрат серед військових від початку поточної доби в результаті ворожого вогню немає.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Золоте відправлені додаткові сили поліції.

Після того як Тристороння контактна група у вівторок в Мінську підписала "формулу Штайнмайера" на Донбасі почався процес розведення військ. Відповіді на основні питання щодо реалізації цього процесу дали в Міністерстві оборони України.

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