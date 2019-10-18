Бойовики обстріляли позиції ООС на ділянці розведення сил

Бойовики обстріляли в п'ятницю, 18 жовтня, позиції операції Об'єднаних сил (ООС) на ділянці розведення сил і засобів біля Золотого Луганської області, які раніше також обстрілювали, зриваючи розведення сил. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини. З початку поточної доби в районі ООС російсько-окупаційні війська здійснили 5 прицільних обстрілів. З півночі поблизу Новотошківського окупанти застосували автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьке озброєння. З 03:45 противник вів вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів близько Золотого-4. З 09:30 бойовики від окупованого села Пикузи обстрілювали зі стрілецького озброєння Талаківку і Водяне. З 10:10 від Ужовки противник застосував захисникам Водяного ще й озброєння БМП. Підрозділу Об'єднаних сил кілька разів адекватно придушували ворожу збройну активність, застосовуючи легке стрілецьке озброєння. За наявною інформацією, втрат серед військових від початку поточної доби в результаті ворожого вогню немає. Як повідомляли Українські Новини, раніше в Золоте відправлені додаткові сили поліції. Після того як Тристороння контактна група у вівторок в Мінську підписала "формулу Штайнмайера" на Донбасі почався процес розведення військ. Відповіді на основні питання щодо реалізації цього процесу дали в Міністерстві оборони України.