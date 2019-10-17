Рада ліквідувала два військових звання

Верховна Рада ліквідувала військові звання прапорщик і мічман.

За прийняття в цілому законопроекту №0906 проголосували 278 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Закон, прийнятий в першому читанні Радою попереднього скликання, спрямований на створення в Україні професійного сержантського корпусу, аналогічного країнам Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Їм вводиться нова шкала армійських і корабельних військових звань, зокрема скасовуються військові звання прапорщика, старшого прапорщика, мічмана, старшини, а вводяться нові звання майстер-сержанта і головного старшини.

Крім того, назва "полк" замінюється на "бригада".

Як повідомляли Українські Новини, у лютому депутати пропонують ухвалити законопроект про зміну звань у Збройних силах.

Раніше введення нових військових звань ініціювало Міністерство оборони.