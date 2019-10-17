Рада ліквідувала два військових звання

Верховна Рада ліквідувала військові звання прапорщик і мічман.\r\nЗа прийняття в цілому законопроекту №0906 проголосували 278 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗакон, прийнятий в першому читанні Радою попереднього скликання, спрямований на створення в Україні професійного сержантського корпусу, аналогічного країнам Організації північноатлантичного договору (НАТО).\r\nЇм вводиться нова шкала армійських і корабельних військових звань, зокрема скасовуються військові звання прапорщика, старшого прапорщика, мічмана, старшини, а вводяться нові звання майстер-сержанта і головного старшини.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКрім того, назва "полк" замінюється на "бригада".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому депутати пропонують ухвалити законопроект про зміну звань у Збройних силах.\r\nРаніше введення нових військових звань ініціювало Міністерство оборони.\r\n\r\nТим часом начальник Генштабу Руслан Хомчак пояснив,чому молодь не хоче йти в армію, а міністр оборони наказав звільнити в запас військових, призваних у 2018.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n