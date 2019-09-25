Министр обороны приказал уволить в запас военных, призванных в 2018

Министр обороны Андрей Загороднюк приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих.

Об этом говорится в его приказе от 23 сентября, передают Українськi Новини.

"Уволить в октябре-декабре 2019 года в запас из Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы", - сказано в нем.

Так, приказано уволить в запас военных со степенью высшего образования "магистр" или "специалист", призванных в октябре-декабре 2018 года, и других военных, призванных в апреле-мае 2018 года.

Начальникам родов войск поручено организовать процесс увольнения военных.

Как сообщали Українськi Новини, военкоматы просят полицию разыскать 35 тыс. жителей Киева, уклоняющихся от призыва.

Военкоматы намерены призвать 634 жителей Киева в ходе призывной кампании на срочную военную службу в октябре-декабре текущего года.

Ранее начальник Генштаба Руслан Хомчак объяснил,почему молодежь не хочет идти в армию.