Министр обороны приказал уволить в запас военных, призванных в 2018

Министр обороны Андрей Загороднюк приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих.\r\nОб этом говорится в его приказе от 23 сентября, передают Українськi Новини.\r\n"Уволить в октябре-декабре 2019 года в запас из Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы", - сказано в нем.\r\nТак, приказано уволить в запас военных со степенью высшего образования "магистр" или "специалист", призванных в октябре-декабре 2018 года, и других военных, призванных в апреле-мае 2018 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНачальникам родов войск поручено организовать процесс увольнения военных.\r\nКак сообщали Українськi Новини, военкоматы просят полицию разыскать 35 тыс. жителей Киева, уклоняющихся от призыва.\r\nВоенкоматы намерены призвать 634 жителей Киева в ходе призывной кампании на срочную военную службу в октябре-декабре текущего года.\r\nРанее начальник Генштаба Руслан Хомчак объяснил,почему молодежь не хочет идти в армию.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n