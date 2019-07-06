Дело не в деньгах: Хомчак объяснил, почему молодежь не хочет идти в армию

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак констатирует укомплектованность армии на 90% и выступает за повышение минимальной заработной платы конрктников до 20 тыс. гривен.

Об этом он сообщил в интервью изданию Министерства обороны "Армия Inform", передают Українськi Новини.

"К сожалению, очереди в армию сейчас нет. Текучесть кадров большая. Размышляем над тем, как исправить ситуацию. Несмотря на то, что укомплектованность армии в целом составляет более 90 процентов от определенного законом количества, есть проблемы с укомплектованностью отдельных частей", - сказал он.

Хомчак считает, что минимальная зарплата контрактников должна составлять 20 тыс. гривен не считая доплат за выполнение боевых задач в районе проведения Операции объединенных сил.

"Контрактник должен получать не менее 20 000 гривен. Отдельно - надбавка за выполнение боевых задач в районе ООС", - сказал он.

При этом он добавил, что уровень денежного обеспечения не является главным фактором для молодежи при выборе военной профессии.

"Многих отталкивают от службы проблемы отношений в воинских коллективах и неполное обеспечение социальных прав, в частности, на получение собственного жилья", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможном переходе на полностью контрактную армию Хомчак сказал, что в этом есть преимущества, однако в ближайшее время этого не произойдет.

"Конечно, лучше иметь полностью контрактную, надлежащим образом обеспеченную армию. Такое войско имеет весомые преимущества, это подтверждает мировой опыт. Но в том случае, когда эффективно работает система подготовки резерва в государстве, которая должна работать без сбоев на любом из этапов, начиная со средней школы. Примеров в мире немало. Изучаем приемлемые для нас. Однако в ближайшее время мы не откажемся от нынешней смешанной системы комплектования армии", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 апреля министр обороны Степан Полторак по поручению бывшего Президента Петра Порошенко (2014-2019) повысил доплаты военным на передовой на 2 тыс. гривен до 12 тыс. гривен.

В мае денежное вознаграждение военнослужащим, пребывающим на передовой было увеличено еще на 5 тыс. гривен, а в остальных районах проведения ООС - на 1 тыс. гривен.

Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в ООС, составляет на первой линии – 27,3 тыс. гривен, в других районах проведения операции – 16,8 тыс. гривен.

Расходы на выплату зарплат военнослужащим увеличены на 41% до 49,6 млрд гривен в 2019 году.