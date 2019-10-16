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16 октября 2019, среда, 13:45 514
Верховная Рада и партии 2019-10-16T13:45:41+03:00
Українські Новини
Действующий состав ВККС распустили и сократили количество членов комиссии с 16 до 12

Действующий состав ВККС распустили и сократили количество членов комиссии с 16 до 12

Конституционный суд Украины Фото: dostup.pravda.com.ua
Конституционный суд Украины Фото: dostup.pravda.com.ua

Верховная Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократила количество членов с 16 до 12.

За принятие в целом законопроекта №1008 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Данным законом вводится в действие судебная реформа Президента Владимира Зеленского.

Так, законом предусмотрен перезапуск ВККС, роспуск действующего состава, сокращение количества членов с 16 до 12 и передача полномочий по их назначению Высшему совету правосудия (ВСП).

Текущий состав ВККС теряет полномочия в день вступления закона в силу.

Срок полномочий новых членов комиссии составит 4 года.

Одно и то же лицо не сможет осуществлять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей два срока подряд.

Кроме того, Рада создала комиссию по вопросам добропорядочности.

Эта комиссия будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и ВСП.

В состав комиссии входят 3 члена Высшего совета правосудия и 3 международных эксперта.

Они получат право оценивать добропорядочность кандидатов в органы судебного самоуправления, в том числе ВСП, инициировать их увольнение, следить за добропорядочностью судей Верховного Суда.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Зеленского.

Ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывают Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.

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