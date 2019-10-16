Действующий состав ВККС распустили и сократили количество членов комиссии с 16 до 12

Верховная Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократила количество членов с 16 до 12.\r\nЗа принятие в целом законопроекта №1008 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nДанным законом вводится в действие судебная реформа Президента Владимира Зеленского.\r\nТак, законом предусмотрен перезапуск ВККС, роспуск действующего состава, сокращение количества членов с 16 до 12 и передача полномочий по их назначению Высшему совету правосудия (ВСП).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТекущий состав ВККС теряет полномочия в день вступления закона в силу.\r\nСрок полномочий новых членов комиссии составит 4 года.\r\nОдно и то же лицо не сможет осуществлять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей два срока подряд.\r\nКроме того, Рада создала комиссию по вопросам добропорядочности.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЭта комиссия будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и ВСП.\r\nВ состав комиссии входят 3 члена Высшего совета правосудия и 3 международных эксперта.\r\nОни получат право оценивать добропорядочность кандидатов в органы судебного самоуправления, в том числе ВСП, инициировать их увольнение, следить за добропорядочностью судей Верховного Суда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Зеленского.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывают Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.