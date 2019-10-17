Сегодня Рада рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителям коррупции

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит законопроекты №1010 о предоставлении вознаграждения обличителям коррупции во 2-м чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Кроме того, во 2-м чтении Рада рассмотрит законопроекты №1081 о создании единой электронной системы в строительстве, №1061 об управлении безопасностью на дорогах, №1231 о мониторинге госвыплат и №1230 о защите прав интеллектуальной собственности.

В 1-м чтении указаны законопроекты №1067 касательно отмене перечня разрешительных документов в хозяйственной деятельности, №2116 о единоличном руководстве в Госбюро расследований.

Во 2-м чтении парламент рассмотрит законопроекты об изменениях в регламент Рады (№№1036-1, 1044-1), №0906 о воинской службе и №0913 об обращении с ядерными отходами, в 1-м чтении - законопроекты №1152 об усилении ответственности за закупку некачественных лечебных средств, №2161 касательно Госпогранслужбы, №1209 и №1210 об администрировании налогов, а также ратификацию договора с Соединенными Штатами о налоговых требования к иностранным счетам "FATCA" (№0001) и соответствующие проекты изменения законодательства с его принятием (№2102, №2103).

Кроме того в повестке заседания указан вопрос создания временной следственной комиссии по расследованию законности смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

Как сообщали Українськi Новини, действующий состав ВККС распустили и сократили количество членов комиссии с 16 до 12.