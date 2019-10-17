Зеленський подарував працівнику Офісу Президента атлас після конфузу з Латвією і Литвою

Після того як Офіс Президента переплутав Латвію з Литвою SMM-спеціаліст отримав стягнення і географічний атлас у подарунок.\r\nПро це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Учора в дописі на акаунті Офісу Президента України у соцмережах було допущено помилку в написанні назви країни, до якої глава держави здійснював офіційний візит. Помилку одразу ж виправили. Спеціаліст з роботи у соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок. Просимо вибачення у читачів аккаунту", - написав він.\r\n16 жовтня Зеленський відвідав Латвію, однак у фотозвіті Офісу Президента в соцмережах було зазначено, що Зеленський відвідав Литву.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зазначимо, що причини догани Зеленським Тимошенку Офіс Президента розкривати не поспішає.\r\nРаніше Офіс Президента переплутав столицю Канади.\r\nТоді ще віце-спікер Верховної Ради та уповноважений екс-Президента Петра Порошенка з Донбасу Ірина Геращенко посміялася над конфузом Зеленського, але при цьому сама осоромилася зі світовими столицями.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n