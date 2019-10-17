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17 жовтня 2019, четвер, 11:25 29
Президент 2019-10-17T14:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський подарував працівнику Офісу Президента атлас після конфузу з Латвією і Литвою

Зеленський подарував працівнику Офісу Президента атлас після конфузу з Латвією і Литвою

Володимир Зеленський і Президент Латвії Егілс Левітс Фото: https://www.president.gov.ua/
Володимир Зеленський і Президент Латвії Егілс Левітс Фото: https://www.president.gov.ua/

Після того як Офіс Президента переплутав Латвію з Литвою SMM-спеціаліст отримав стягнення і географічний атлас у подарунок.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Учора в дописі на акаунті Офісу Президента України у соцмережах було допущено помилку в написанні назви країни, до якої глава держави здійснював офіційний візит. Помилку одразу ж виправили. Спеціаліст з роботи у соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок. Просимо вибачення у читачів аккаунту", - написав він.

16 жовтня Зеленський відвідав Латвію, однак у фотозвіті Офісу Президента в соцмережах було зазначено, що Зеленський відвідав Литву.

Як повідомляли Українські Новини, зазначимо, що причини догани Зеленським Тимошенку Офіс Президента розкривати не поспішає.

Раніше Офіс Президента переплутав столицю Канади.

Тоді ще віце-спікер Верховної Ради та уповноважений екс-Президента Петра Порошенка з Донбасу Ірина Геращенко посміялася над конфузом Зеленського, але при цьому сама осоромилася зі світовими столицями.

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