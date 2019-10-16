Після публічної догани Зеленського своїм заступникам Офіс Президента вирішив приховати причини конфлікту

Офіс Президента засекретив інформацію про причини та обставини оголошення Володимиром Зеленським догани заступникам керівника Офісу Сергію Трофімову та Кирилу Тимошенку.

Про це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин.

Зеленський підписав указ про притягнення Трофімова і Тимошенка до дисциплінарної відповідальності ще 17 вересня.

Їм було оголошено догану за неналежне виконання посадових обов'язків за результатами робочої поїздки Зеленського до Дніпропетровської області.

Агентство запитувало інформацію про конкретні факти неналежного виконання обов'язків заступниками керівника, наявність їх розслідування робочою групою, суб'єкта підготовки проекту указу Президента та передбачені заходи дисциплінарного стягнення.

Офіс Президента продовжив відведений законом 5-денний термін розгляду запиту до 20 днів, пославшись на те, що він стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Водночас, після спливу 20 днів Офіс не відповів на жодне з поставлених запитань.

"Притягнення до дисциплінарної відповідальності Першого заступника Керівника Офісу Президента України С. Трофімова та Заступника Керівника Офісу Президента України К. Тимошенка здійснювалось згідно з вимогами статей 147-149 Кодексу законів про працю України", - сказано у відповіді.

Згідно із Кодексом, до оголошення догани Трофімов та Тимошенко повинні були подати письмові пояснення.

Агентство просило надання їх копій, однак Офіс Президента проігнорував це питання і не надав необхідні документи.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня в ході робочого візиту до Дніпропетровської області Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня.

14 вересня Президент знову відвідав Дніпропетровську область. Тоді він заявив, що парі Зеленського з Філатовим триває, а результат можна буде оцінити після того, як він отримає висновки комісії про якість капітального ремонту мосту.

Філатов запевняє, що міст був зданий в експлуатацію і по ньому здійснюється автомобільний рух. У той же час поліція затримала 7 чиновників у Дніпрі за підозрою у крадіжці 30 млн гривень під час ремонту Нового мосту.