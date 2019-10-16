Після публічної догани Зеленського своїм заступникам Офіс Президента вирішив приховати причини конфлікту

Офіс Президента засекретив інформацію про причини та обставини оголошення Володимиром Зеленським догани заступникам керівника Офісу Сергію Трофімову та Кирилу Тимошенку.\r\nПро це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин.\r\nЗеленський підписав указ про притягнення Трофімова і Тимошенка до дисциплінарної відповідальності ще 17 вересня.\r\nЇм було оголошено догану за неналежне виконання посадових обов'язків за результатами робочої поїздки Зеленського до Дніпропетровської області.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nАгентство запитувало інформацію про конкретні факти неналежного виконання обов'язків заступниками керівника, наявність їх розслідування робочою групою, суб'єкта підготовки проекту указу Президента та передбачені заходи дисциплінарного стягнення.\r\nОфіс Президента продовжив відведений законом 5-денний термін розгляду запиту до 20 днів, пославшись на те, що він стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВодночас, після спливу 20 днів Офіс не відповів на жодне з поставлених запитань.\r\n"Притягнення до дисциплінарної відповідальності Першого заступника Керівника Офісу Президента України С. Трофімова та Заступника Керівника Офісу Президента України К. Тимошенка здійснювалось згідно з вимогами статей 147-149 Кодексу законів про працю України", - сказано у відповіді.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗгідно із Кодексом, до оголошення догани Трофімов та Тимошенко повинні були подати письмові пояснення.\r\n\r\nАгентство просило надання їх копій, однак Офіс Президента проігнорував це питання і не надав необхідні документи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 12 червня в ході робочого візиту до Дніпропетровської області Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n14 вересня Президент знову відвідав Дніпропетровську область. Тоді він заявив, що парі Зеленського з Філатовим триває, а результат можна буде оцінити після того, як він отримає висновки комісії про якість капітального ремонту мосту.\r\nФілатов запевняє, що міст був зданий в експлуатацію і по ньому здійснюється автомобільний рух. У той же час поліція затримала 7 чиновників у Дніпрі за підозрою у крадіжці 30 млн гривень під час ремонту Нового мосту.