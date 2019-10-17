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17 жовтня 2019, четвер, 09:11 32 Фото
Політика 2019-10-17T11:03:36+03:00
Українські Новини
У Зеленського переплутали Латвію з Литвою

У Зеленського переплутали Латвію з Литвою

Офісу Президента України тільки з третьої спроби вдалося правильно вгадати, в яку ж саме з країн Балтії в даний момент здійснює офіційний візит Володимир Зеленський.

При цьому, конфуз стався не на рівні служб заштатного периферійного району, а найвищої державної структури, де є цілі головні департаменти Державного церемоніалу і протоколу, прес-служби та інших підрозділів, наповнених чиновниками високих державних рангів, які, власне, і відповідають за недопущення подібних "проколів".

Проте, на офіційній сторінці Офісу президента України в соціальній мережі Facebook, співробітники даної держструктури, які відповідають за наповнення її контентом, спочатку "відправили" свого патрона у відрядження в ... Республіку Литва.

Потім редакторська група офіційної сторінки ОП, напевно помітивши "оціночні" відгуки коментаторів під даним постом, які вимагали таки "доставити" Президента України в заплановану точку візиту, внесли корективи. І в текстівці до фотографій "Литва" таки трансформувалася в "Латвію". При цьому ті, хто писав пост, мабуть вирішили, що назва даної прибалтійської держави не відмінюється за відмінками.

І лише з третьої спроби редакційному колективу таки вдалося досягти бажаного результату з написанням назви Латвійської Республіки.

При цьому незмінним залишалося закінчення посту до фотографій президентського візиту - "кращі кадри".

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