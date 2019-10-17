"Укроборонпром" закупівлі від 25 тисяч гривень буде проводити через ProZorro

Державний концерн "Укроборонпром" встановив поріг для закупівель через систему електронних закупівель ProZorro у 25 тис. гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.\r\n"Державний концерн "Укроборонпром" прийняв нове положення про допорогові закупівлі - відтепер закупівлі від 25 тис. гривень будуть обов'язково проводитись через ProZorro", - сказано в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, до кінця поточного року концерн планує перевести на ProZorro всі підприємства-учасників "Укроборонпрому".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, "Укроборонпром" створено у грудні 2010 року, до його складу входить понад 100 підприємств військово-промислового комплексу.\r\nЗеленський призначив свого помічника гендиректора "Укрпошти" членами наглядової ради "Укроборонпрому".\r\n30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.\r\n "Укроборонпром" домовився про проведення аудиту. Згідно з повідомленням, "Укроборонпром" підписав контракт з "Бейкер Тіллі Україна" на проведення аудиту консолідованої звітності за 2018-2019 роках.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом більше всіх заборгували по виплаті зарплати в Києві на підприємствах "Укроборонпром".