підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • "Укроборонпром" закупівлі від 25 тисяч гривень буде проводити через ProZorro
17 жовтня 2019, четвер, 09:53 10
Політика 2019-10-17T10:45:01+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" закупівлі від 25 тисяч гривень буде проводити через ProZorro

"Укроборонпром" закупівлі від 25 тисяч гривень буде проводити через ProZorro

"Укроборонпром". Фото: ukroboronprom.com.ua

Державний концерн "Укроборонпром" встановив поріг для закупівель через систему електронних закупівель ProZorro у 25 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.

"Державний концерн "Укроборонпром" прийняв нове положення про допорогові закупівлі - відтепер закупівлі від 25 тис. гривень будуть обов'язково проводитись через ProZorro", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, до кінця поточного року концерн планує перевести на ProZorro всі підприємства-учасників "Укроборонпрому".

Як повідомляли Українськi Новини, "Укроборонпром" створено у грудні 2010 року, до його складу входить понад 100 підприємств військово-промислового комплексу.

Зеленський призначив свого помічника гендиректора "Укрпошти" членами наглядової ради "Укроборонпрому".

30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

"Укроборонпром" домовився про проведення аудиту. Згідно з повідомленням, "Укроборонпром" підписав контракт з "Бейкер Тіллі Україна" на проведення аудиту консолідованої звітності за 2018-2019 роках.

Тим часом більше всіх заборгували по виплаті зарплати в Києві на підприємствах "Укроборонпром".

Більше новин про: Укроборонпром Prozorro

Архів
Новини
Вже 11 областей почали подачу тепла у житлові будинки 11:08 Інфографіка
Вчені Одеської юракадемії та Національного університету Я. Мудрого за збереження монополії адвокатів у судах 11:08
Платформа Бойка вимагає звіту міністра енергетики про підготовку до опалювального сезону 10:41
Без реформ і посадок "Слуга Народу" може програти місцеві вибори, - Дубинський 10:38
Поїздка Зеленського до Трампа обійшлася в 7,5 млн гривень 10:21 Документ
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
НАБУ розслідує справу за фактом можливих зловживань директора АРМА Янчука 11:12
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
Українцям обмежили право подавати скарги у Велику палату Верховного Суду: закон підписано 20:39
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok