"Укроборонпром" закупівлі від 25 тисяч гривень буде проводити через ProZorro

Державний концерн "Укроборонпром" встановив поріг для закупівель через систему електронних закупівель ProZorro у 25 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.

"Державний концерн "Укроборонпром" прийняв нове положення про допорогові закупівлі - відтепер закупівлі від 25 тис. гривень будуть обов'язково проводитись через ProZorro", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, до кінця поточного року концерн планує перевести на ProZorro всі підприємства-учасників "Укроборонпрому".

Як повідомляли Українськi Новини, "Укроборонпром" створено у грудні 2010 року, до його складу входить понад 100 підприємств військово-промислового комплексу.

Зеленський призначив свого помічника гендиректора "Укрпошти" членами наглядової ради "Укроборонпрому".

30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

"Укроборонпром" домовився про проведення аудиту. Згідно з повідомленням, "Укроборонпром" підписав контракт з "Бейкер Тіллі Україна" на проведення аудиту консолідованої звітності за 2018-2019 роках.

Тим часом більше всіх заборгували по виплаті зарплати в Києві на підприємствах "Укроборонпром".