Зеленский назначил своего помощника и гендиректора "Укрпочты" членами набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".\r\nОб этом говорится в указе №734 от 7 октября, передают Українськi Новини.\r\nКроме того, Зеленский назначил генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского членом набсовета "Укроборонпрома" по согласованию.\r\nТакже, указом прекращены полномочия члена наблюдательного совета председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУказ вступает в силу со дня его опубликования.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 30 августа Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.\r\nТакже "Укроборонпром" договорился о проведении аудита. Согласно сообщению, "Укроборонпром" подписал контракт с "Бейкер Тилли Украина" на проведение аудита консолидированной отчетности за 2018-2019 годы.\r\nТем временем больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве на предприятиях "Укроборонпром".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Укроборонпром" создан в декабре 2010 года, в его состав входит 105 предприятий военно-промышленного комплекса.