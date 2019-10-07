подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
ONLINE
7.10.19 15:00 Пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА

07 октября 2019, понедельник, 14:48 388
Президент 2019-10-07T14:58:10+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил своего помощника и гендиректора "Укрпочты" членами набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский назначил своего помощника и гендиректора "Укрпочты" членами набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе №734 от 7 октября, передают Українськi Новини.

Кроме того, Зеленский назначил генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского членом набсовета "Укроборонпрома" по согласованию.

Также, указом прекращены полномочия члена наблюдательного совета председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 30 августа Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Также "Укроборонпром" договорился о проведении аудита. Согласно сообщению, "Укроборонпром" подписал контракт с "Бейкер Тилли Украина" на проведение аудита консолидированной отчетности за 2018-2019 годы.

Тем временем больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве на предприятиях "Укроборонпром".

"Укроборонпром" создан в декабре 2010 года, в его состав входит 105 предприятий военно-промышленного комплекса.

Больше новостей о: Укроборонпром Игорь Смелянский Владимир Зеленский Андрей Ермак

Архив
Новости
Горела яхта Всеволода Шаевского. Фото: Facebook/Мария Творон
Под Одессой горела яхта депутата 14:51
Для операторов ГТС хотят установить новый тариф на распределение газа 14:50
Зеленский назначил своего помощника и гендиректора "Укрпочты" членами набсовета "Укроборонпрома" 14:48
Боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения", - разведка 14:28
Освобожденных моряков с семьями пригласила на отдых одна из стран ЕС 14:23
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok