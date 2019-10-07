Зеленский назначил своего помощника и гендиректора "Укрпочты" членами набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе №734 от 7 октября, передают Українськi Новини.

Кроме того, Зеленский назначил генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского членом набсовета "Укроборонпрома" по согласованию.

Также, указом прекращены полномочия члена наблюдательного совета председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 30 августа Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Также "Укроборонпром" договорился о проведении аудита. Согласно сообщению, "Укроборонпром" подписал контракт с "Бейкер Тилли Украина" на проведение аудита консолидированной отчетности за 2018-2019 годы.

Тем временем больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве на предприятиях "Укроборонпром".

"Укроборонпром" создан в декабре 2010 года, в его состав входит 105 предприятий военно-промышленного комплекса.