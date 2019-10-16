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16 жовтня 2019, середа, 21:58 12 Інфографіка
Суспільство 2019-10-17T00:30:03+03:00
Українські Новини
Українці на одному рівні з росіянами у ставленні до ЛГБТ, - дослідження

Українці на одному рівні з росіянами у ставленні до ЛГБТ, - дослідження

ЛГБТ.
ЛГБТ.

Тільки 14% українців вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність. Це найнижчі показники в Європі. Також вважають і росіяни, які теж отримали 14%, повідомляє "Українська правда. Життя" посиланням на дані дослідження Pew Research, яке вивчило європейську громадську думку через три десятиліття після падіння комунізму.

Наступною йде Литва - 28% жителів цієї країни вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність. В Польщі так вважають 47% людей. Гомосексуальність в цілому більш прийнятна в Західній Європі.

Наприклад, у Швеції (94%), Нідерландах (92%), Іспанії (89%), Франції, Німеччині і Великобританії (по 86%).

Інфографіки: Pew ResearchІнфографіки: Pew Research

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський порадив ультраправому залишити в спокої ЛГБТ-спільноту.

Крім того, другий доброволець в історії ЗСУ зробив відкрите зізнання у своїй гомосексуальній орієнтації. Після цього праворадикали дізналися адресу ветерана АТО і побили його.

Раніше вчені заявили, що гена, що відповідає за гомосексуальність, не існує.

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