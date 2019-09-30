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30 сентября 2019, понедельник, 13:44 522
Общество 2019-09-30T13:51:29+03:00
Українські Новини
Думал, мы не узнаем, где ты живешь? - Радикалы избили ветерана АТО, признавшегося в гомосексуализме

Думал, мы не узнаем, где ты живешь? - Радикалы избили ветерана АТО, признавшегося в гомосексуализме

Василий Давиденко. Фото:
Василий Давиденко. Фото: "BBC Украина"

После того, как второй доброволец в истории ВСУ Василий Давиденко сделал открытое признание в своей гомосексуальной ориентации, его избили праворадикалы под его собственным домом.

Об этом сообщил военнослужащий Виктор Пилипенко на своей странице в соцсети Facebook.

"В эту субботу пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего собрата, ветерана Василия Давиденко под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута", - написал он.

Пилипенко передал слова Давиденко, который рассказал, что все произошло очень быстро. Нападавшие говорили: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п***ар?". Ветерана били в пах, голову, а потом ногами.

"Василий успел сгруппироваться, это его спасло. Ударяя в корпус отбросы порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны", - сообщил Пилипенко.

После этого радикалы очень быстро скрылись. Военнослужащий возмутился, что кто-то открыл адрес проживания Давиденко и предположил, что, вероятно, это сделал кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута. Он добавил, что Василий имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером.

Как сообщали Українські Новини, Amnesty International призывает украинскую власть наказать виновных в нападении на ЛГБТ-активистов. Тем временем представители Президента Владимира Зеленского и политической партии "Слуга народа" не комментируют их отношение к "Маршу равенства" и правам ЛГБТ.

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