Второй доброволец в истории ВСУ сделал открытое признание своей гомосексуальной ориентации

Украинская армия славится мужественностью своих военных-героев. Однако, мужественность проявляется не только в готовности идти на войну, но и в умении заявить о позиции, которую не каждый способен принять. 41-летний ветеран АТО Василий Давиденко публично заявил, что он гей. В истории ВСУ это второй военный, который решился на такой шаг. Первым это сделал Виктор Пилипенко, экс-боец батальона "Донбасс".

Об истории Давиденко рассказали в ВВС News Украина.

Василий Давиденко, по образованию юрист, служил в ВСУ, и в дальнейшем перешел в один из добровольческих батальонов, вошедший в состав Национальной гвардии. В июле 2014-го он, в качестве члена батальона, уехал на фронт в Луганскую область, и прослужил там до середины 2015 года.

Его вынужденный уход со службы был вызван травмой, полученной на фронте. Военный получил контузию, и следом третью группу инвалидности.

Василий Давиденко на фронте. Фото:ВВС News Украина.

Главным мотивом пойти воевать для Давиденко была любовь. Любовь, которая была глубоко личная, изменившая его как человека, побудившая пересмотреть собственные ценности, отношение к себе и другим людям.

Впрочем, он отмечает, что и сегодня пошел бы служить:

"Меня вряд ли кто возьмет. Инвалиду войны, хотя по закону и можно, не находится должностей. Впрочем, я готов обратиться к военному руководству с просьбой рассмотреть, могли бы меня принять снова в армию".

История любви военного с его второй половиной началась в феврале 2014 года. Василий рассказал, что с парнем Арсеном они познакомились в период Евромайдана, и списались в социальной сети "ВКонтакте". Арсен родом из небольшого села в Западной Украине, служил в армии. Впоследствии часть Арсена отправили в АТО.

"С Арсеном мы списались во ВКонтакте. Не помню даже, кто первый написал. Он должен был ехать в свою военную часть из Одессы через Львов. Поезд стоял полчаса ночью на вокзале. Арсен предложил встретиться. Я пошел к тому поезду. Мы поговорили - и он остался. Утром уехал. Я сам себя не узнавал. Это была платоническая любовь. Мы на телефоне сидели по несколько часов, в соцсетях вели тонны переписок".

Василий Давиденко с парнем Арсеном.Фото: ВВС News Украина.

Василий отмечает, что решил идти воевать под влиянием того, что на войну поехал его парень, более молодой, менее опытный. Давиденко задавался вопросом и переживаниями о том, как же он сам будет оставаться в безопасности и комфорте?

"Я начал искать способ тоже пойти на войну. Я еле добился, чтобы меня признали годным к военной службе".

В июле 2014 года он уехал на фронт к Арсену, его часть стояла в городе Счастье Луганской области.

"В Счастье мы были счастливы", - вспоминает тот, - Когда понял, что ничего не могу сделать, чтобы спасти любимого от войны, я пошел в батальон оперативного назначения".

Арсен погиб под Луганском в декабре 2014-го.

"В тот день, когда я получил сообщение о гибели, я дотерпел до вечера, потом включил музыку и начал плакать. Я так плакал, что даже захлебывался. Там нельзя было кричать - в 800 метрах от нас стояли сепаратисты. Я плакал в самого себя. Сказал своим побратимам, что произошло. Потом были тяжелые обстрелы - и это как-то притупилось...Когда вернулся в Ивано-Франковск в марте 2015-го, я закрылся в квартире и дал себе волю. Как я там рыдал ... Я кричал от боли безумно", рассказал он.

Затем Василий лежал четыре месяца в госпитале с контузией.

Василий Давиденко на Марше защитников Украины, 24 августа 2019 года.Фото:BBC News Украина

После того, как он пришел в себя, то решил рассказать об изменениях, которые произошли в нем, и о своем отношении к понятии "сексуальность".

"После Арсена я очень изменился. Говорят, что в следующих отношениях человек сравнивает своего нового партнера или партнершу с предыдущими. А я себя сравниваю с тем, каким я был, когда мы были вместе. Что я чувствовал тогда и сейчас, чувствую ли я что-то подобное? Нет, поэтому сейчас я сам по себе. Зато я знаю, что такое любить".

Сексуальность человека Василий сравнивает с цветом глаз, волос, ростом.

"Для меня даже никогда не стоял внутренне выбор: я четко чувствовал, что не могу быть с женщиной... Когда мужчина - гей, но он этого не признает, женится, то живет в сплошной лжи. Человек себя прячет в самому себе. Как он будет воспитывать своих детей, если он себя предал? Я таким быть не хочу. Я хочу быть открытым, откровенным".

Давиденко решил больше не скрывать своец позиции. Он сделал "каминг - аут", именно так у представителей ЛГБТ называют открытое признание своей гомосексуальности.

"Я просто заявил, что я такой. Все. Я с этого начал: я гей. У кого есть вопросы? Ставьте - буду отвечать. Мне надоело прятаться от самого себя. Когда человек становится собой, к нему нельзя прилепить никакую стигму".

Со своими родными экс-военный потерял связь. Его близкие родственники служат в российской армии и поддерживают россискую позицию, а родители живут в Крыму. Он рассказал, что его мать писала ему сообщения в вайбере с просьбой приехать в Крым и покаяться перед ФСБ. Однако, доброволец принял решение прекратить поддерживать с ними отношения.

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