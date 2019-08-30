Ученые заявили, что гена, отвечающего за гомосексуальность - не существует

Согласно результату генетического анализа данных полумиллиона человек, ученые пришли к выводу, что не существует гена, ответственного за гомосексуальность. Об этом рассказали в журнале Science.

В ходе исследования были изучены данные из Биобанка Великобритании и американской биотехнологической компании 23andMe.

Согласно выводам, были обнаружены некоторые генетические комбинации, связанные с однополыми отношениями, но генетические факторы лишь на четверть определяли гомосексуальное поведение.

Исследователи отсканировали геномы (совокупность наследственного материала, заключённого в клетке организма) 409 000 человек, зарегистрированных в британском проекте Биобанк, и 68 500 человек, зарегистрированных в генетической компании 23andMe.

В конце исследования, ученые из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института пришли к выводу, что от 8 до 25% гомосексуального поведения людей в обществе определяются генетическими факторами - но не каким-то одним геном.

Было обнаружено, что с влечением к людям своего пола связаны 5 комбинаций генов, одна из них связана с обонянием, другая - с половыми гормонами. Но вместе они определяли менее 1% гомосексуальности.

Профессор отдела аналитической и трансляционной генетики в Массачусетской больнице Бен Нил, который работал над исследованием, заявил, что нет единого гена гомосексуальности, поэтому генетический тест вероятности возникновения у человека однополых отношений не сработает. Он также добавил, что невозможно предсказать сексуальное поведение человека по его геному.

По словам Дэвида Кертиса, почетного профессора Института генетики Калифорнийского университета, "это исследование ясно показывает, что не существует такого понятия, как "ген геев".

"В популяции человека нет такого сочетания генов, который бы оказывал существенное влияние на сексуальную ориентацию. Скорее, мы видим, что существует очень большое количество вариантов генных сочетаний. При этом, даже если гомосексуальность не предопределена генетически, как показывает это исследование, это не означает, что она не является в некотором роде неотъемлемой частью личности человека", - заявил он.

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