Совгиря від "Слуги народу" призначена представником Ради в Конституційному Суді

Верховна Рада призначила депутата парламенту від фракції "Слуга народу" Ольгу Совгирю своїм представником у Конституційному Суді.\r\nЗа ухвалення проекту постанови №2266 проголосували 244 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nКрім того, Рада прийняла постанову №2265 про визначення повноважень представника парламенту, згідно з яким на цю посаду може бути призначений лише депутат Ради.\r\n39-річна Совгиря є кандидатом юридичних наук.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ 2003 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.\r\nВ 2010 році зайняла посаду доцента кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.\r\nНа виборах 21 липня 2019 року Совгиря пройшла в Раду під №122 у списку партії "Слуга народу".\r\nЯк повідомляли "Українські новини", у середу Рада розпустила чинний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скоротила кількість членів з 16 до 12, а також скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100.Раніше генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що стурбована судовою реформою Зеленського.Тим часом Рада вдвічі скоротила кількість суддів Верховного Суду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n