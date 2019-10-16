Совгиря від "Слуги народу" призначена представником Ради в Конституційному Суді

Верховна Рада призначила депутата парламенту від фракції "Слуга народу" Ольгу Совгирю своїм представником у Конституційному Суді.

За ухвалення проекту постанови №2266 проголосували 244 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Крім того, Рада прийняла постанову №2265 про визначення повноважень представника парламенту, згідно з яким на цю посаду може бути призначений лише депутат Ради.

39-річна Совгиря є кандидатом юридичних наук.

У 2003 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В 2010 році зайняла посаду доцента кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На виборах 21 липня 2019 року Совгиря пройшла в Раду під №122 у списку партії "Слуга народу".

Як повідомляли "Українські новини", у середу Рада розпустила чинний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скоротила кількість членів з 16 до 12, а також скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100.



Раніше генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що стурбована судовою реформою Зеленського.



Тим часом Рада вдвічі скоротила кількість суддів Верховного Суду.