Судреформа Зеленського почалася: Рада вдвічі скоротила кількість суддів Верховного Суду

Незважаючи на те, що Верховний Суд закликав Верховну Раду не ухвалювати законопроект №1008 про судову реформу, депататы скоротили кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100. За прийняття в цілому законопроекту №1008 проголосували 236 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Цим законом вводиться в дію судова реформа Президента Володимира Зеленського. Рада відхилила всі поправки, що пропонують не скорочувати кількість суддів.

Крім того, парламент не прийняв до уваги доводи голови Верховного Суду Валентини Данішевської про перевантаженість суддів і неприпустимість скорочення їх числа. На даний момент НД розглядає близько 70 тис. справ.

Нагадаємо, раніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органи суддівського управління №1008 і закликали Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення. Судова реформа Зеленського передбачає, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 і перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Президента Володимира Зеленського.