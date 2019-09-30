Верховный Суд призывает Раду не принимать судебную реформу Зеленского до получения выводов "Венецианской комиссии"

Верховный Суд призывает Верховную Раду не принимать законопроект №1008 о судебной реформе, внесенный Президентом Владимиром Зеленским, до получения выводов Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Об этом говорится в заявлении суда, передают Українськi Новини.



Указано, что в понедельник, 30 сентября, Верховный Суд публично обратился к Президенту и Верховной Раде с предложением получить заключение "Венецианской комиссии" по законопроекту №1008 и провести консультации с судебной ветвью власти.



"...надеясь на искренность намерений по улучшению правосудия в Украине, Верховный Суд предлагает отложить рассмотрение (законопроекта №1008) до получения соответствующего заключения "Венецианской комиссии" и проведения консультаций с судебной ветвью власти", - сказано в заявлении.



Верховный Суд отмечает, что таких консультаций между ветвями власти пока не произошло. Необходимость проведения консультаций по данному проекту закона отметили и международные партнеры, в частности исполняющая обязанности главы представительства Европейского Союза в Украине Анника Вайдеманн и посол Канады в Украине Роман Ващук.



12 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект №1008.



Напомним, ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывают Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.



Судебная реформа Зеленского предусматривает, в частности сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 и перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей.