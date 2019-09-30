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  • Верховный Суд призывает Раду не принимать судебную реформу Зеленского до получения выводов "Венецианской комиссии"
30 сентября 2019, понедельник, 16:14 384
Политика 2019-09-30T16:16:07+03:00
Українські Новини
Верховный Суд призывает Раду не принимать судебную реформу Зеленского до получения выводов "Венецианской комис

Верховный Суд призывает Раду не принимать судебную реформу Зеленского до получения выводов "Венецианской комиссии"

Верховный суд Украины. Фото: zib.com.ua
Верховный суд Украины. Фото: zib.com.ua

Верховный Суд призывает Верховную Раду не принимать законопроект №1008 о судебной реформе, внесенный Президентом Владимиром Зеленским, до получения выводов Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Об этом говорится в заявлении суда, передают Українськi Новини.

Указано, что в понедельник, 30 сентября, Верховный Суд публично обратился к Президенту и Верховной Раде с предложением получить заключение "Венецианской комиссии" по законопроекту №1008 и провести консультации с судебной ветвью власти.

"...надеясь на искренность намерений по улучшению правосудия в Украине, Верховный Суд предлагает отложить рассмотрение (законопроекта №1008) до получения соответствующего заключения "Венецианской комиссии" и проведения консультаций с судебной ветвью власти", - сказано в заявлении.

Верховный Суд отмечает, что таких консультаций между ветвями власти пока не произошло. Необходимость проведения консультаций по данному проекту закона отметили и международные партнеры, в частности исполняющая обязанности главы представительства Европейского Союза в Украине Анника Вайдеманн и посол Канады в Украине Роман Ващук.

12 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект №1008.

Напомним, ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывают Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.

Судебная реформа Зеленского предусматривает, в частности сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 и перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей.

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