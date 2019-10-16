В той час, як опалювальний сезон розпочався вже в 19 областях, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 4,9% або на 220,88 гривень/тис. куб. м до 4 272,76 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на жовтень. Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Жовтнева ціна на газ для населення та інших споживачів, які отримують газ за ПСО, знизилася на 4,9% порівняно з рівнем вересня і становитиме 4 272,76 гривень/тис. куб. м. Хоча ціни газу на європейському ринку вже істотно збільшилися порівняно з річним рівнем, регульована ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображає ринкові ціни з двомісячним відставанням", - йдеться в ньому.

У компанії повідомляють, що з квітня ціна на газ для населення на умовах ПСО знизилася на 32%.

При цьому в "Нафтогазі" зазначають, що невикористаний газ, придбаний за програмою "Газовий запас" споживач зможе повернути постачальнику після закінчення зимового періоду і кошти за невикористаний газ повернуться споживачам в повному обсязі.

"Також споживач має можливість оплатити газ за рахунок зменшення свого газового запасу, звернувшись до продавця. Всі постачальники, які взяли участь в акції, підтвердили готовність надати клієнтам можливість розрахуватися за рахунок зменшення передплачених обсягів за ціною газового запасу", - підкреслили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 3,4% до 4 493,64 гривень/тис. куб. м на вересень.

Тим часом, опалювальний сезон розпочали 19 областей, житлові будинки підключають до тепла в 7 областях. У червні Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення. Кабмін встановив, що ціна газу в рамках спецобязательств з постачання газу населенню і підприємствам ТКЕ (ПСО) прирівнюється до мінімального значення з чотирьох (без ПДВ): середньої ціни вартості імпортного газу, яка склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, за результатами місяця, який передує місяцю продажу/поставки, яка публікується Мінекономіки; середньозваженою ціною місячного ресурсу газу для місяці продажу/поставки за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі до початку цього місяця, а також до середньої арифметичної ціною продажу/поставки газу "Нафтогазом" для промспоживачів за умови передоплати до періоду поставки газу, яка діяла в місяці, що передує місяцю продажу/постачання і ціною за раніше затвердженою формулою постановою уряду від 19 жовтня 2018 року №867. А "Нафтогаз" намагається оскаржити методику формування ціни на газ для населення.