підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 жовтня 2019, середа, 10:41 9
Економіка 2019-10-16T10:57:33+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення

Ціна на газ Фото: UBR.ua
Ціна на газ Фото: UBR.ua

В той час, як опалювальний сезон розпочався вже в 19 областях, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 4,9% або на 220,88 гривень/тис. куб. м до 4 272,76 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на жовтень. Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Жовтнева ціна на газ для населення та інших споживачів, які отримують газ за ПСО, знизилася на 4,9% порівняно з рівнем вересня і становитиме 4 272,76 гривень/тис. куб. м. Хоча ціни газу на європейському ринку вже істотно збільшилися порівняно з річним рівнем, регульована ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображає ринкові ціни з двомісячним відставанням", - йдеться в ньому.

У компанії повідомляють, що з квітня ціна на газ для населення на умовах ПСО знизилася на 32%.

При цьому в "Нафтогазі" зазначають, що невикористаний газ, придбаний за програмою "Газовий запас" споживач зможе повернути постачальнику після закінчення зимового періоду і кошти за невикористаний газ повернуться споживачам в повному обсязі.

"Також споживач має можливість оплатити газ за рахунок зменшення свого газового запасу, звернувшись до продавця. Всі постачальники, які взяли участь в акції, підтвердили готовність надати клієнтам можливість розрахуватися за рахунок зменшення передплачених обсягів за ціною газового запасу", - підкреслили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 3,4% до 4 493,64 гривень/тис. куб. м на вересень.

Тим часом, опалювальний сезон розпочали 19 областей, житлові будинки підключають до тепла в 7 областях. У червні Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення. Кабмін встановив, що ціна газу в рамках спецобязательств з постачання газу населенню і підприємствам ТКЕ (ПСО) прирівнюється до мінімального значення з чотирьох (без ПДВ): середньої ціни вартості імпортного газу, яка склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, за результатами місяця, який передує місяцю продажу/поставки, яка публікується Мінекономіки; середньозваженою ціною місячного ресурсу газу для місяці продажу/поставки за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі до початку цього місяця, а також до середньої арифметичної ціною продажу/поставки газу "Нафтогазом" для промспоживачів за умови передоплати до періоду поставки газу, яка діяла в місяці, що передує місяцю продажу/постачання і ціною за раніше затвердженою формулою постановою уряду від 19 жовтня 2018 року №867. А "Нафтогаз" намагається оскаржити методику формування ціни на газ для населення.

Більше новин про: НАК Нафтогаз Газ для населення Ціна на газ

Архів
Новини
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
Новий глава УДО: Зеленський звільнив Оцерклевича і призначив замість нього Рудя 10:55
Кредитори "Центренерго" оскаржить у Верховному суді рішення про зупинення процедури банкрутства компанії 10:53
Після публічної догани Зеленського своїм заступникам Офіс Президента вирішив приховати причини конфлікту 10:43 Документ
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення 10:41
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
ГПУ блокує розслідування проти Максима Нефьодова, - ЗМІ 10:23
"Корум Україна" оскаржить в суді рішення АМКУ про штраф в 53 млн грн за торги "Львіввугілля" 09:04
більше новин
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Пристайко пропонував віддати третину бюджету на армію, забравши гроші з пенсій і зарплат 13:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok