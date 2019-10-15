Отопительный сезон начали 19 областей, жилые дома подключают к теплу в 7 областях

По состоянию на 08:30 15 октября 19 областей и Киев начали подключение систем отопления объектов социальной сферы, в 7 областях начато подключение систем отопления жилого фонда.

Об этом говорится в оперативной информации Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

В частности, начато подключение к отоплению жилого фонда в Житомирской (23,6%), Днепропетровской (8,0%), Сумской (8,9%), Ивано-Франковской (45,6%) областях.

По сравнению с 11 октября не изменилась доля подключенных к отоплению жилых домов в Киевской (4,1%), Ривненской (16,0%) и Хмельницкой (4,9%) областях.

В Волынской области подача тепла в жилой фонд приостановлена (по состоянию на 08:30 11 октября доля подключенных к отоплению домов составляла 10,1%, по состоянию на утро 15 октября - 0%).

Отопительный сезон начался в Запорожской области - по состоянию на 08:30 15 октября к отоплению подключено 4,3% социальных объектов.

Подключение систем отопления объектов соцсферы снизилось во Львовской области (по состоянию на 08:30 11 октября доля подключения составляла 8,9%, по состоянию на утро 15 октября - 0,6%), Черниговской (30,3% на 15 октября по сравнению с 33,7% на 11 октября), Хмельницкой (6,0% по сравнению с 12,7% на 11 октября), Волынской (2,7% по сравнению с 10,1% на 11 октября), Киевской (16,9% по сравнению с 23,5%) областях.

Продолжается подключение к отоплению объектов соцсферы в Ивано-Франковской (42,1%), Кировоградской (4,1%), Сумской (64,8%), Полтавской (20,4%), Днепропетровской (10,8%), Ривненской (24,7%) и Житомирской (66,2%) областях.

По сравнению с 11 октября не изменяется доля подключенных к отоплению социальных объектов в Тернопольской (11,0%), Винницкой (4,3%), Черкасской (44,5%), Николаевской (11,5%), Закарпатской (18,5%), Луганской (18,9%) областях.

В Киеве к отоплению подключено 93,1% объектов социальной сферы, подключение жилого фонда еще не начато.

Состояние подключения. Инфографика: Минрегион

Как сообщали Українськi Новини, с началом отопительного сезона могут вырасти тарифы на жилщно-коммунальные услуги.

КГГА опровергает информацию о повышение тарифов на отопление в Киеве.