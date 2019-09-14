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14 вересня 2019, субота, 15:21 15
Президент 2019-09-14T17:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський відмовився визнати перемогу Філатова в суперечці про міст

Зеленський відмовився визнати перемогу Філатова в суперечці про міст

Президент Володимир Зеленський заявив, що парі з мером Дніпра Борисом Філатовим про його відставку у разі зриву терміну відкриття мосту триває.

Про це Зеленський повідомив журналістам у Дніпрі, передають Українські Новини.

"Парі триває", - сказав він.

За його словами, результат парі можна буде оцінити після того, як він отримає висновки комісії про якість капітального ремонту мосту.

При цьому, як запевнив Філатов, міст зданий в експлуатацію і по ньому здійснюється автомобільний рух.

В той же час Зеленський попросив мера передати йому висновки комісії про безпеку проїзду по мосту і якості виконаних робіт.

Між тим представник СБУ повідомив журналістам, що служба розслідує кримінальне виробництво за фактом привласнення грошей, виділених на ремонт цього мосту.

Як повідомляли Українські Новини, у липні поточного року комунальні служби Дніпра перекрили Новий міст через реконструкцію до 14 вересня.

Крім того, мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив про перекриття руху на Новому мосту через Дніпро в 00:00 з 17 на 18 липня. Філатов зазначав, що за проектом міст треба було ремонтувати 24 місяці.

Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку в разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року. 7 вересня Дніпро достроково відкрив Новий міст після реконструкції.

Більше новин про: Борис Філатов Володимир Зеленський Мер Дніпра Новий міст у Дніпрі

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