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13 сентября 2019, пятница, 19:08 82
Силовые структуры 2019-09-13T19:08:39+03:00
Українські Новини
На ремонте Нового моста в Днипре 7 чиновников наворовали 30 млн гривен

На ремонте Нового моста в Днипре 7 чиновников наворовали 30 млн гривен

Полиция задержала 7 чиновников по подозрению в присвоении 30 миллионов гривен во время ремонта Нового моста в Днипре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Полицейские установили, что чиновники в составе организованной преступной группы занимались хищением выделенных на капитальный ремонт Нового моста денег путем внесения недостоверных сведений в официальные документы.

Они заключили договоры с компаниями-подрядчиками на общую сумму 375 млн гривен.

Во время выполнения ремонтных работ подрядчики использовали для работ бетон низкого качества и прочности.

Также сообщается, что установленные на мосту металлоконструкции не соответствуют проекту и их стоимость завышена.

Правоохранители провели обыски в помещениях Днипровского городского совета, а также в офисах и по месту жительства фигурантов дела.

Они сообщили чиновникам о подозрении по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Днипро досрочно открыл Новый мост после реконструкции.

Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой в пятницу провели обыски в Днипровском городском совете.

Ранее Новый мост в Днипре перекрыли на два месяца.

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