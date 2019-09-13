На ремонте Нового моста в Днипре 7 чиновников наворовали 30 млн гривен

Полиция задержала 7 чиновников по подозрению в присвоении 30 миллионов гривен во время ремонта Нового моста в Днипре.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nПолицейские установили, что чиновники в составе организованной преступной группы занимались хищением выделенных на капитальный ремонт Нового моста денег путем внесения недостоверных сведений в официальные документы.\r\nОни заключили договоры с компаниями-подрядчиками на общую сумму 375 млн гривен.\r\nВо время выполнения ремонтных работ подрядчики использовали для работ бетон низкого качества и прочности.\r\nТакже сообщается, что установленные на мосту металлоконструкции не соответствуют проекту и их стоимость завышена.\r\nПравоохранители провели обыски в помещениях Днипровского городского совета, а также в офисах и по месту жительства фигурантов дела.\r\nОни сообщили чиновникам о подозрении по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 сентября Днипро досрочно открыл Новый мост после реконструкции.\r\nСлужба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой в пятницу провели обыски в Днипровском городском совете.\r\nРанее Новый мост в Днипре перекрыли на два месяца.