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17 сентября 2019, вторник, 14:35 183
Президент 2019-09-17T14:41:52+03:00
Українські Новини
Замы главы Офиса Президента не справились с обязанностями: Зеленский объявил выговор обоим

Замы главы Офиса Президента не справились с обязанностями: Зеленский объявил выговор обоим

Президент. Фото: president.gov
Президент. Фото: president.gov

Зеленский объявил выговор замглавы Офиса Президента Трофимову и Тимошенко по результатам поездки в Днепропетровскую область. Об этом говорится в указе №699 от 17 сентября, передают Українські Новини.

Президент Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю главы Офиса Президента Сергею Трофимову и заместителю главы Офиса Кириллу Тимошенко за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей по результатам поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

Зеленский в субботу,14 сентября, посетил Днепропетровскую область для представления нового губернатора области - Александра Бондаренко.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня, в ходе рабочего визита в Днипро, Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года.

14 сентября, Зеленский заявил, что пари с Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста продолжается, результат пари можно будет оценить после того, как он получит выводы комиссии о качестве капитального ремонта моста. При этом, как заверил Филатов, мост сдан в эксплуатацию и по нему осуществляется автомобильное движение.

Тем временем полиция задержала 7 чиновников по подозрению в присвоении 30 млн гривен во время ремонта Нового моста в Днипре.

Больше новостей о: Указ Президент Украины Андрей Богдан Сергей Трофимов Кирилл Тимошенко Офис Президента Украины

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