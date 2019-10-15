Україна висунула низку вимог у Мінську: серед них розпуск "Л/ДНР" і повне припинення вогню

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську, яке відбулося у вівторок, 15 жовтня, українська сторона наполягала на повному припиненні вогню і розпуск "ЛДНР". Про це повідомляє прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер Facebook.

При цьому вона зазначила, що Україна назвала низку умов для виконання політичного блоку питань мінських угод. Серед умов:

розпуск квазіугруповань"ЛДНР";

повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення;

забезпечення роботи Центральної виборчої комісії (ЦВК) України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю над непідконтрольним Україні ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і мінськими угодами.

Як повідомляли Українські Новини, Нновую дату розведення сил в Мінську не погодили.

Раніше Українські Новини писали, як буде проходити процес розведення військ і що буде з мирним населенням. Тим часом у Золотому-4 і Катериновке за безпека громадян під час розведення військ поручилася поліція. У той же час, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") заявив, що жителі Золотого в Луганській області та Петровського в Донецькій області підтримують розведення військ після того, як військові бойовики обстріляли на ділянці розведення військ під Луганськом.