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  • Україна висунула низку вимог у Мінську: серед них розпуск "Л/ДНР" і повне припинення вогню
15 жовтня 2019, вівторок, 19:57 158
Політика 2019-10-15T22:30:03+03:00
Українські Новини
Україна висунула низку вимог у Мінську: серед них розпуск "Л/ДНР" і повне припинення вогню

Україна висунула низку вимог у Мінську: серед них розпуск "Л/ДНР" і повне припинення вогню

Переговори в Мінську. Фото: @BelarusMID
Переговори в Мінську. Фото: @BelarusMID

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську, яке відбулося у вівторок, 15 жовтня, українська сторона наполягала на повному припиненні вогню і розпуск "ЛДНР". Про це повідомляє прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер Facebook.

При цьому вона зазначила, що Україна назвала низку умов для виконання політичного блоку питань мінських угод. Серед умов:

  • розпуск квазіугруповань"ЛДНР";
  • повне припинення вогню;
  • забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
  • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;
  • розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
  • забезпечення роботи Центральної виборчої комісії (ЦВК) України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
  • встановлення контролю над непідконтрольним Україні ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і мінськими угодами.

Як повідомляли Українські Новини, Нновую дату розведення сил в Мінську не погодили.

Раніше Українські Новини писали, як буде проходити процес розведення військ і що буде з мирним населенням. Тим часом у Золотому-4 і Катериновке за безпека громадян під час розведення військ поручилася поліція. У той же час, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") заявив, що жителі Золотого в Луганській області та Петровського в Донецькій області підтримують розведення військ після того, як військові бойовики обстріляли на ділянці розведення військ під Луганськом.

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