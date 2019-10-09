Население двух городов ООС поддерживает разведение войск, - глава комитета нацбезопасности

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявил, что жители Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области поддерживают разведение войск после того, как военных обстреляли боевики на участке разведения войск под Луганском.\r\nОб этом он сообщил на брифинге, передают Українські новини.\r\n"Во время поездки представители лично общались с жителями Золотого, волонтерами, военнослужащими. Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира", - сказал Завитневич.\r\nПарламентарий отметил, что члены комитета ранее посещали Золотое, Петровское и Станицу Луганскую. Секретарь комитета Роман Костенко (фракция "Голос") добавил, что ситуация в населенных пунктах находится под контролем.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо его словам, вооруженные силы в Петровском готовы к отходу. Однако депутат заявил, что во время их визита боевики обстреливали позиции.\r\nРаньше Українські Новини писали, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением. Тем временем в Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция.