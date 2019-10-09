Население двух городов ООС поддерживает разведение войск, - глава комитета нацбезопасности

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявил, что жители Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области поддерживают разведение войск после того, как военных обстреляли боевики на участке разведения войск под Луганском.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські новини.

"Во время поездки представители лично общались с жителями Золотого, волонтерами, военнослужащими. Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира", - сказал Завитневич.

Парламентарий отметил, что члены комитета ранее посещали Золотое, Петровское и Станицу Луганскую. Секретарь комитета Роман Костенко (фракция "Голос") добавил, что ситуация в населенных пунктах находится под контролем.

По его словам, вооруженные силы в Петровском готовы к отходу. Однако депутат заявил, что во время их визита боевики обстреливали позиции.

Раньше Українські Новини писали, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением. Тем временем в Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция.