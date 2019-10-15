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15 октября 2019, вторник, 19:27 15
Политика 2019-10-15T19:27:10+03:00
Українські Новини
Новую дату разведения сил в Минске не согласовали

Новую дату разведения сил в Минске не согласовали

Разведение сил. Фото: capital.ua
Разведение сил. Фото: capital.ua

На переговорах Контактной группы в Минске во вторник, 15 октября, не смогли согласовать новые сроки разведения войск на Донбассе. Об этом сообщил по итогам встречи спецпредседателя ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет ТАСС.

"Стороны сегодня подтвердили необходимость выполнения договоренностей по разведению сил. Обсуждались новые даты и график разведения. Но договоренностей по конкретной дате не достигли", - сказал он.

Сайдик констатировал возросшее число обстрелов вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

"Не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений значительно возросло", - сказал он.

В свою очередь, полпред РФ Борис Грызлов обвинил Украину в срыве разведение сил и средств на Донбассе, согласованное 1 октября.

"На прошлой встрече контактная группа согласовала график разведения сил в Петровском и Золотом. Процесс должен был начаться 7 октября. Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, вооруженные силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева", - сказал Грызлов.

При этом он не вспомнил об условии для разведения сил - отсутствии обстрелов семь суток.

Раньше Українські Новини писали, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением. Тем временем в Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция. В то же время, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявил, что жители Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области поддерживают разведение войск после того, как военных обстреляли боевики на участке разведения войск под Луганском.

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